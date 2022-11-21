Министр РФ летит в Нижний Тагил

Глава Минприроды России посетит Свердловскую область

Александр Козлов готовит рабочую поездку в Свердловскую область Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов посетит Свердловскую область с рабочим визитом. 23 ноября федеральный чиновник готовит выезд в Нижний Тагил. Об этом URA.RU сообщил инсайдер, информацию подтвердили в Минприроды РФ.

«Визит связан с мероприятиями по федеральному проекту „Чистый воздух“», — рассказали агентству в пресс-службе министерства. По данным URA.RU, сопровождать Козлова будут губернатор Евгений Куйвашев и мэр Владислав Пинаев. Ожидается, что делегация осмотрит объекты городской инфраструктуры и промышленные производства.

По предварительной информации, Козлов планирует обсудить с первыми лица региона вопросы социальной газификации. Кроме того, министру доложат о закупке новых трамваев для Нижнего Тагила, на которые правительство РФ согласилось выделить городу 1,6 млрд рублей.

В конце октября Нижний Тагил посещал другой федеральный топ-чиновник — зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он посетил «Уралвагонзавод» и провел там совещание по вопросам обороны.