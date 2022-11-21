21 ноября 2022

Министр РФ летит в Нижний Тагил

Глава Минприроды России посетит Свердловскую область
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция в ТАСС Юрия Трутнева. Москва, козлов александр
Александр Козлов готовит рабочую поездку в Свердловскую область Фото:

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов посетит Свердловскую область с рабочим визитом. 23 ноября федеральный чиновник готовит выезд в Нижний Тагил. Об этом URA.RU сообщил инсайдер, информацию подтвердили в Минприроды РФ.

«Визит связан с мероприятиями по федеральному проекту „Чистый воздух“», — рассказали агентству в пресс-службе министерства. По данным URA.RU, сопровождать Козлова будут губернатор Евгений Куйвашев и мэр Владислав Пинаев. Ожидается, что делегация осмотрит объекты городской инфраструктуры и промышленные производства.

По предварительной информации, Козлов планирует обсудить с первыми лица региона вопросы социальной газификации. Кроме того, министру доложат о закупке новых трамваев для Нижнего Тагила, на которые правительство РФ согласилось выделить городу 1,6 млрд рублей.

В конце октября Нижний Тагил посещал другой федеральный топ-чиновник — зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он посетил «Уралвагонзавод» и провел там совещание по вопросам обороны.

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Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов посетит Свердловскую область с рабочим визитом. 23 ноября федеральный чиновник готовит выезд в Нижний Тагил. Об этом URA.RU сообщил инсайдер, информацию подтвердили в Минприроды РФ. «Визит связан с мероприятиями по федеральному проекту „Чистый воздух“», — рассказали агентству в пресс-службе министерства. По данным URA.RU, сопровождать Козлова будут губернатор Евгений Куйвашев и мэр Владислав Пинаев. Ожидается, что делегация осмотрит объекты городской инфраструктуры и промышленные производства. По предварительной информации, Козлов планирует обсудить с первыми лица региона вопросы социальной газификации. Кроме того, министру доложат о закупке новых трамваев для Нижнего Тагила, на которые правительство РФ согласилось выделить городу 1,6 млрд рублей. В конце октября Нижний Тагил посещал другой федеральный топ-чиновник — зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он посетил «Уралвагонзавод» и провел там совещание по вопросам обороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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