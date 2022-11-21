Эксперты МАГАТЭ зафиксировали значительные повреждения Запорожской АЭС

22 ноября 2022 в 01:27 Размер текста - 17 +

В Запорожскую АЭС выпустили более 20 крупнокалиберных снарядов Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили значительные повреждения Запорожской атомной электростанции (АЭС) после обстрела военными ВСУ. Об этом говорится в сообщении агентства. «Специалисты зафиксировали повреждение резервуаров для хранения конденсата, вызвавшее нерадиоактивную утечку, а также нанесение ракетных ударов по главной дороге вдоль реакторов станции и по выведенной из строя железной дороге», — указано в сообщении экспертов МАГАТЭ. Также отмечается, что от осколков пострадал трубопровод со сжатым воздухом, кровля одного из зданий и помещение охраны. Сотрудники агентства добавили, что ситуация на ЗАЭС стабильна. Важнейшее оборудование электростанции повреждений не имеет, подчеркивается в сообщении МАГАТЭ. Ранее Минобороны России сообщало о более 20 попаданиях артиллерийских снарядов крупного калибра на территорию Запорожской АЭС и питающую ее линию электропередач. Их выпустили в минувшие выходные украинские боевики. Глава Росатома Алексей Лихачев заявил о риске аварии на АЭС. В свою очередь ООН отказалась озвучивать ответственных за данные атаки.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили значительные повреждения Запорожской атомной электростанции (АЭС) после обстрела военными ВСУ. Об этом говорится в сообщении агентства. «Специалисты зафиксировали повреждение резервуаров для хранения конденсата, вызвавшее нерадиоактивную утечку, а также нанесение ракетных ударов по главной дороге вдоль реакторов станции и по выведенной из строя железной дороге», — указано в сообщении экспертов МАГАТЭ. Также отмечается, что от осколков пострадал трубопровод со сжатым воздухом, кровля одного из зданий и помещение охраны. Сотрудники агентства добавили, что ситуация на ЗАЭС стабильна. Важнейшее оборудование электростанции повреждений не имеет, подчеркивается в сообщении МАГАТЭ. Ранее Минобороны России сообщало о более 20 попаданиях артиллерийских снарядов крупного калибра на территорию Запорожской АЭС и питающую ее линию электропередач. Их выпустили в минувшие выходные украинские боевики. Глава Росатома Алексей Лихачев заявил о риске аварии на АЭС. В свою очередь ООН отказалась озвучивать ответственных за данные атаки.