21 ноября 2022

Эксперты МАГАТЭ зафиксировали значительные повреждения Запорожской АЭС

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Город Энергодар и Запорожская АЭС., атомная промышленность, запорожская аэс
В Запорожскую АЭС выпустили более 20 крупнокалиберных снарядов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили значительные повреждения Запорожской атомной электростанции (АЭС) после обстрела военными ВСУ. Об этом говорится в сообщении агентства.

«Специалисты зафиксировали повреждение резервуаров для хранения конденсата, вызвавшее нерадиоактивную утечку, а также нанесение ракетных ударов по главной дороге вдоль реакторов станции и по выведенной из строя железной дороге», — указано в сообщении экспертов МАГАТЭ. Также отмечается, что от осколков пострадал трубопровод со сжатым воздухом, кровля одного из зданий и помещение охраны.

Сотрудники агентства добавили, что ситуация на ЗАЭС стабильна. Важнейшее оборудование электростанции повреждений не имеет, подчеркивается в сообщении МАГАТЭ.

Ранее Минобороны России сообщало о более 20 попаданиях артиллерийских снарядов крупного калибра на территорию Запорожской АЭС и питающую ее линию электропередач. Их выпустили в минувшие выходные украинские боевики. Глава Росатома Алексей Лихачев заявил о риске аварии на АЭС. В свою очередь ООН отказалась озвучивать ответственных за данные атаки.

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Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили значительные повреждения Запорожской атомной электростанции (АЭС) после обстрела военными ВСУ. Об этом говорится в сообщении агентства. «Специалисты зафиксировали повреждение резервуаров для хранения конденсата, вызвавшее нерадиоактивную утечку, а также нанесение ракетных ударов по главной дороге вдоль реакторов станции и по выведенной из строя железной дороге», — указано в сообщении экспертов МАГАТЭ. Также отмечается, что от осколков пострадал трубопровод со сжатым воздухом, кровля одного из зданий и помещение охраны. Сотрудники агентства добавили, что ситуация на ЗАЭС стабильна. Важнейшее оборудование электростанции повреждений не имеет, подчеркивается в сообщении МАГАТЭ. Ранее Минобороны России сообщало о более 20 попаданиях артиллерийских снарядов крупного калибра на территорию Запорожской АЭС и питающую ее линию электропередач. Их выпустили в минувшие выходные украинские боевики. Глава Росатома Алексей Лихачев заявил о риске аварии на АЭС. В свою очередь ООН отказалась озвучивать ответственных за данные атаки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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