Власти ЯНАО усугубили серьезную проблему при попытке ее решить

Власти ЯНАО приняли закон, заставляющий выгонять бездомных собак из приютов

22 ноября 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

Выпуск животных на улицу стал возможен после изменений в постановление правительства Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU После принятия поправок в законодательство ЯНАО о содержании приютов для животных, которые должны были решить проблему с бездомными питомцами, они усугубились — обитатели приютов могут оказаться на улице. Об этому URA.RU сообщила волонтер приюта из Ноябрьска Елена Поскребышева. «Уже сейчас запланирован выпуск около 170 животных в Ноябрьске. Это массовое и спланированное убийство животных в жесточайшие морозы. В ответ на наше обращение в администрации нам ответили, что они действуют согласно законодательству», — утверждает волонтер. Выпуск животных на улицу стал возможен после изменений в постановление правительства, которое регулирует деятельность приютов для животных. В приюте Ноябрьска, который рассчитан на проживание и финансирование 100 животных, сейчас находятся 450. Исходя из новых поправок, на улице могут оказаться 170 собак. По мнению волонтера, принятые поправки направлены на то, чтобы лишить возможности держать животных в приютах, финансирование которых выделяется из бюджета региона. Корреспондент URA.RU пытался связаться с администрацией Ноябрьска. На момент написания материала ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое спасли девять бездомных щенков из-под плит. Шефство над ними взял первый заместитель мэра Виктор Пузанов.

После принятия поправок в законодательство ЯНАО о содержании приютов для животных, которые должны были решить проблему с бездомными питомцами, они усугубились — обитатели приютов могут оказаться на улице. Об этому URA.RU сообщила волонтер приюта из Ноябрьска Елена Поскребышева. «Уже сейчас запланирован выпуск около 170 животных в Ноябрьске. Это массовое и спланированное убийство животных в жесточайшие морозы. В ответ на наше обращение в администрации нам ответили, что они действуют согласно законодательству», — утверждает волонтер. Выпуск животных на улицу стал возможен после изменений в постановление правительства, которое регулирует деятельность приютов для животных. В приюте Ноябрьска, который рассчитан на проживание и финансирование 100 животных, сейчас находятся 450. Исходя из новых поправок, на улице могут оказаться 170 собак. По мнению волонтера, принятые поправки направлены на то, чтобы лишить возможности держать животных в приютах, финансирование которых выделяется из бюджета региона. Корреспондент URA.RU пытался связаться с администрацией Ноябрьска. На момент написания материала ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое спасли девять бездомных щенков из-под плит. Шефство над ними взял первый заместитель мэра Виктор Пузанов.