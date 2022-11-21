Власти ЯНАО усугубили серьезную проблему при попытке ее решить

После принятия поправок в законодательство ЯНАО о содержании приютов для животных, которые должны были решить проблему с бездомными питомцами, они усугубились — обитатели приютов могут оказаться на улице. Об этому URA.RU сообщила волонтер приюта из Ноябрьска Елена Поскребышева.
«Уже сейчас запланирован выпуск около 170 животных в Ноябрьске. Это массовое и спланированное убийство животных в жесточайшие морозы. В ответ на наше обращение в администрации нам ответили, что они действуют согласно законодательству», — утверждает волонтер.
Выпуск животных на улицу стал возможен после изменений в постановление правительства, которое регулирует деятельность приютов для животных. В приюте Ноябрьска, который рассчитан на проживание и финансирование 100 животных, сейчас находятся 450. Исходя из новых поправок, на улице могут оказаться 170 собак.
По мнению волонтера, принятые поправки направлены на то, чтобы лишить возможности держать животных в приютах, финансирование которых выделяется из бюджета региона. Корреспондент URA.RU пытался связаться с администрацией Ноябрьска. На момент написания материала ответ не был получен.
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