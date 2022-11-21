В Свердловском городе ввели масочный режим для взрослого населения

В городе Верхняя Салда (Свердловская область) ввели масочный режим из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом рассказал портал vsalde.ru.
«В Верхнесалдинском городском округе зафиксировали увеличение заболевших ОРВИ и гриппом на четыре процента от пороговой нормы (всего 311 случаев). С целью ограничения распространения инфекций, введена вынужденная мера — ношение одноразовых масок взрослым населением в медицинских, образовательных и социальных организациях», — сообщили на vsalde.ru.
Отмечается, что чаще всего острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом болеют горожане старше 15 лет. Данная профилактическая мера была рекомендована ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области.
Ранее URA.RU сообщало о планах Министерства здравоохранения на случай роста заболеваемости ОРВИ. Минздрав, в случае нагрузки, сможет задействовать студентов медучреждений для работы в колл-центрах.
Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo