21 ноября 2022

В Свердловском городе ввели масочный режим для взрослого населения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Люди в масках. Екатеринбург, маска, люди в масках, защитная маска, масочный режим
Маски необходимо надевать взрослому населению в помещениях Фото:

В городе Верхняя Салда (Свердловская область) ввели масочный режим из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом рассказал портал vsalde.ru.

«В Верхнесалдинском городском округе зафиксировали увеличение заболевших ОРВИ и гриппом на четыре процента от пороговой нормы (всего 311 случаев). С целью ограничения распространения инфекций, введена вынужденная мера — ношение одноразовых масок взрослым населением в медицинских, образовательных и социальных организациях», — сообщили на vsalde.ru.

Отмечается, что чаще всего острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом болеют горожане старше 15 лет. Данная профилактическая мера была рекомендована ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области.

Ранее URA.RU сообщало о планах Министерства здравоохранения на случай роста заболеваемости ОРВИ. Минздрав, в случае нагрузки, сможет задействовать студентов медучреждений для работы в колл-центрах.

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

В городе Верхняя Салда (Свердловская область) ввели масочный режим из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом рассказал портал vsalde.ru. «В Верхнесалдинском городском округе зафиксировали увеличение заболевших ОРВИ и гриппом на четыре процента от пороговой нормы (всего 311 случаев). С целью ограничения распространения инфекций, введена вынужденная мера — ношение одноразовых масок взрослым населением в медицинских, образовательных и социальных организациях», — сообщили на vsalde.ru. Отмечается, что чаще всего острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом болеют горожане старше 15 лет. Данная профилактическая мера была рекомендована ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало о планах Министерства здравоохранения на случай роста заболеваемости ОРВИ. Минздрав, в случае нагрузки, сможет задействовать студентов медучреждений для работы в колл-центрах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...