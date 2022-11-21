США могут сами превратиться в изгоев, пытаясь изолировать Россию от всего мира. Об этом заявляет издание Sabah.
«Экономическая война, направленная на изоляцию России, дала обратный эффект. Из-за санкций продовольственный и энергетический кризисы в Европе достигли апогея. Если США в попытке изолировать Россию от мира будут настаивать на продолжении конфликта на Украине, то сами столкнутся с риском глобальной изоляции», — говорится в материале издания.
В статье уточняется, что европейские страны проявляют все больше негодования. Это является угрозой для будущего правительств западных стран и риском потери взаимоотношений США с мировым сообществом.
«США, не сумевшие добиться желаемого союза против России в Европе, потерпели аналогичное фиаско и в незападном мире. Услышавшие предупреждение мира и не сумевшие получить желаемой поддержки даже от своих союзников, они теперь вынуждены вступить в диалог с Россией», — говорится в сообщении.
Страны Запада ввели санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что Россия не изолирована и не намерена изолироваться на мировой арене. Он уточнял, что у РФ есть друзья в Африке, Азии и Латинской Америке, а также в НАТО, например Венгрия и Турция.
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США могут сами превратиться в изгоев, пытаясь изолировать Россию от всего мира. Об этом заявляет издание Sabah. «Экономическая война, направленная на изоляцию России, дала обратный эффект. Из-за санкций продовольственный и энергетический кризисы в Европе достигли апогея. Если США в попытке изолировать Россию от мира будут настаивать на продолжении конфликта на Украине, то сами столкнутся с риском глобальной изоляции», — говорится в материале издания. В статье уточняется, что европейские страны проявляют все больше негодования. Это является угрозой для будущего правительств западных стран и риском потери взаимоотношений США с мировым сообществом. «США, не сумевшие добиться желаемого союза против России в Европе, потерпели аналогичное фиаско и в незападном мире. Услышавшие предупреждение мира и не сумевшие получить желаемой поддержки даже от своих союзников, они теперь вынуждены вступить в диалог с Россией», — говорится в сообщении. Страны Запада ввели санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что Россия не изолирована и не намерена изолироваться на мировой арене. Он уточнял, что у РФ есть друзья в Африке, Азии и Латинской Америке, а также в НАТО, например Венгрия и Турция.