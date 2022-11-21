21 ноября 2022

Челябинские ревизоры посчитали аренду горнолыжной экипировки

© Служба новостей «URA.RU»
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Кубок мира FIS по фристайлу. Миасс. Солнечная долина. Челябинская область, подъемник, горные лыжи, зимние виды спорта, лыжники, курорт
Арендаторам за комплект оборудования придется не только заплатить, но и оставить залог Фото:

В Челябинской области заработали горнолыжные курорты, а ревизоры Контрольно-счетной палаты (КСП) региона посчитали, во сколько обойдется для жителей и гостей области аренда горнолыжной экипировки. Арендовать комплект можно от 600 рублей в сутки. Об этом URA.RU сообщили 22 ноября в пресс-службе КСП.

«Проведенный анализ показал, что аренда комплектов экипировки в городах обойдется гораздо дешевле, чем на местах: 600-700 руб./сутки. В выходные и праздничные дни 700-800 руб./сутки», — заявили в пресс-службе ведомства.

В КСП отмечают, что арендаторам за комплект горнолыжного оборудования придется оставить залог. Это либо деньги — до 20 тысячи рублей, либо документ в залог и 2-3 тысячи рублей, либо два документа. Посетители горнолыжных курортов могут выбрать тарифный план, например почасовой, когда оплата производится за определенное время. Для прохода через турникеты дополнительно придется приобрести Ski-pass-карточку для доступа к подъемникам.

Также курорты предлагают множество дополнительных опций. Это могут быть комфортабельные отели, шале, дома или хостелы. Туристы могут получить горячее питание или заказать баню и сауну. Все эти услуги оплачиваются дополнительно.

Новогодние туры в челябинские горнолыжные центры практически раскуплены. При этом туристов не пугает высокая стоимость путевок. Самыми дорогими оказались туры в «Солнечную долину», которая находится на территории Миасса, а дешевле всего можно отдохнуть в горнолыжном комплексе «Аджигардак».

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В Челябинской области заработали горнолыжные курорты, а ревизоры Контрольно-счетной палаты (КСП) региона посчитали, во сколько обойдется для жителей и гостей области аренда горнолыжной экипировки. Арендовать комплект можно от 600 рублей в сутки. Об этом URA.RU сообщили 22 ноября в пресс-службе КСП. «Проведенный анализ показал, что аренда комплектов экипировки в городах обойдется гораздо дешевле, чем на местах: 600-700 руб./сутки. В выходные и праздничные дни 700-800 руб./сутки», — заявили в пресс-службе ведомства. В КСП отмечают, что арендаторам за комплект горнолыжного оборудования придется оставить залог. Это либо деньги — до 20 тысячи рублей, либо документ в залог и 2-3 тысячи рублей, либо два документа. Посетители горнолыжных курортов могут выбрать тарифный план, например почасовой, когда оплата производится за определенное время. Для прохода через турникеты дополнительно придется приобрести Ski-pass-карточку для доступа к подъемникам. Также курорты предлагают множество дополнительных опций. Это могут быть комфортабельные отели, шале, дома или хостелы. Туристы могут получить горячее питание или заказать баню и сауну. Все эти услуги оплачиваются дополнительно. Новогодние туры в челябинские горнолыжные центры практически раскуплены. При этом туристов не пугает высокая стоимость путевок. Самыми дорогими оказались туры в «Солнечную долину», которая находится на территории Миасса, а дешевле всего можно отдохнуть в горнолыжном комплексе «Аджигардак».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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