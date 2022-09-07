Мэрии Нягани не удалось отстоять свалку рядом с аэродромом

Мэрии Нягани не удалось отстоять в апелляционном суде свалку рядом с аэродромом

08 сентября 2022 в 15:41 Размер текста - 17 +

Птицы на свалки могут столкнуться с самолетом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Администрации Нягани не удалось оспорить в апелляционном суде запрет на использование свалки рядом с аэропортом города. Об этом URA.RU сообщили в транспортной прокуратуре УрФО. «Транспортным прокурором в Няганский городской суд было направлено исковое заявление с требованием запретить эксплуатацию полигона бытовых отходов на приаэродромной территории Нягани. Суд удовлетворил требование прокурора, но администрация Нягани не согласилась с решением суда о приостановлении деятельности полигона и подала апелляционную жалобу. Апелляционным определением суда ХМАО требования прокурора признаны законными, а жалоба ответчика отклонена», — сообщили в ведомстве. Запретить использование полигона рядом с аэропортом Нягани транспортная прокуратура потребовала ради безопасности при авиаперелетах. «На данном полигоне размещали пищевые отходы, что способствовало привлечению и массовому скоплению птиц. В связи с этим работа полигона создает реальную угрозу безопасности полетов и может привести к авиационным происшествиям с участием птиц», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура заставила мэрию Нягани закрыть свалку. Серовская транспортная прокуратура после того, как администрация Нягани отказалась закрывать мусорный полигон рядом с аэропортом, обратилась в суд.

Администрации Нягани не удалось оспорить в апелляционном суде запрет на использование свалки рядом с аэропортом города. Об этом URA.RU сообщили в транспортной прокуратуре УрФО. «Транспортным прокурором в Няганский городской суд было направлено исковое заявление с требованием запретить эксплуатацию полигона бытовых отходов на приаэродромной территории Нягани. Суд удовлетворил требование прокурора, но администрация Нягани не согласилась с решением суда о приостановлении деятельности полигона и подала апелляционную жалобу. Апелляционным определением суда ХМАО требования прокурора признаны законными, а жалоба ответчика отклонена», — сообщили в ведомстве. Запретить использование полигона рядом с аэропортом Нягани транспортная прокуратура потребовала ради безопасности при авиаперелетах. «На данном полигоне размещали пищевые отходы, что способствовало привлечению и массовому скоплению птиц. В связи с этим работа полигона создает реальную угрозу безопасности полетов и может привести к авиационным происшествиям с участием птиц», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура заставила мэрию Нягани закрыть свалку. Серовская транспортная прокуратура после того, как администрация Нягани отказалась закрывать мусорный полигон рядом с аэропортом, обратилась в суд.