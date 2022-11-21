Пермская опера открывает продажи на самый популярный новогодний спектакль

22 ноября 2022 в 10:16 Размер текста - 17 +

Оперный театр начинает продажи билетов на январь Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Пермский оперный театр объявил о старте продаж билетов на спектакли января. Среди них и легендарная для пермской сцены постановка «Щелкунчик», которая ежегодно собирает полные залы в новогодние праздники. Билеты, которые раньше многие приобретали у перекупщиков по завышенной цене, теперь можно купить онлайн. Старт продаж в полдень 22 ноября. «Январь в Пермской опере: старт продаж 22 ноября, в 12:00 по пермскому времени! В афише месяца всеми ожидаемые январские показы балета „Щелкунчик“», — сообщается в telegram-канале театра. Кроме «Щелкунчика» на сцене пермской оперы в январе зрителя ждут юбилейный концерт Валерия Платонова, сольный концерт Надежды Павловой, балеты Михаила Фокина, опера Cosi fan tutte и премьера спектакля «Похмелье». Кроме того артисты покажут уже полюбившиеся зрителю балет «Баядерка», серию концертов «Времена года: из Венеции в Буэнос-Айрес», оперы «Мадам Баттерфлай (Чио-Чио-сан)», «Царская невеста» и «Путешествие в Страну джамблей».

Пермский оперный театр объявил о старте продаж билетов на спектакли января. Среди них и легендарная для пермской сцены постановка «Щелкунчик», которая ежегодно собирает полные залы в новогодние праздники. Билеты, которые раньше многие приобретали у перекупщиков по завышенной цене, теперь можно купить онлайн. Старт продаж в полдень 22 ноября. «Январь в Пермской опере: старт продаж 22 ноября, в 12:00 по пермскому времени! В афише месяца всеми ожидаемые январские показы балета „Щелкунчик“», — сообщается в telegram-канале театра. Кроме «Щелкунчика» на сцене пермской оперы в январе зрителя ждут юбилейный концерт Валерия Платонова, сольный концерт Надежды Павловой, балеты Михаила Фокина, опера Cosi fan tutte и премьера спектакля «Похмелье». Кроме того артисты покажут уже полюбившиеся зрителю балет «Баядерка», серию концертов «Времена года: из Венеции в Буэнос-Айрес», оперы «Мадам Баттерфлай (Чио-Чио-сан)», «Царская невеста» и «Путешествие в Страну джамблей».