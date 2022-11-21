Тюменец погиб, столкнувшись на своем автомобиле с автобусом. Видео

22 ноября 2022 в 10:35 Размер текста - 17 +

Авария произошла на выезде из Тюмени Фото: Александр Мамаев © URA.RU На Велижанском тракте под Тюменью мужчина погиб, столкнувшись на своем автомобиле с автобусом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Там уточнили, что авария произошла ранним утром на 13 километре автотрассы Тюмень — Нижняя Тавда. «По предварительным данным, сегодня около 8 утра на 13 километре Велижанского тракта „Лада“ 15-й модели выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом 505-го маршрута „Тюмень-Нижняя Тавда“. В результате ДТП 57-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем, от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Там уточнили, в момент ДТП в автобусе находились 20 пассажиров. Они не пострадали. Обстоятельства, которые привели к аварии, устанавливаются.

На Велижанском тракте под Тюменью мужчина погиб, столкнувшись на своем автомобиле с автобусом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Там уточнили, что авария произошла ранним утром на 13 километре автотрассы Тюмень — Нижняя Тавда. «По предварительным данным, сегодня около 8 утра на 13 километре Велижанского тракта „Лада“ 15-й модели выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом 505-го маршрута „Тюмень-Нижняя Тавда“. В результате ДТП 57-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем, от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Там уточнили, в момент ДТП в автобусе находились 20 пассажиров. Они не пострадали. Обстоятельства, которые привели к аварии, устанавливаются.