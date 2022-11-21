Доходы и расходы ЯНАО в 2023 году превысят показатели текущего года

Доходы составят 282,5 млрд рублей, а расходы — 333,8 млрд рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Доходы ЯНАО в 2023 году превысят показатели этого года на 14%, а расходы — на 22%. Об этом сообщается на сайте законодательного собрания региона.

«Согласно прогнозу доходы окружного бюджета на 2023 год составят 282,5 млрд рублей, расходы запланированы на уровне 333,8 млрд рублей. Параметры бюджетного планирования по доходам на следующий год превысят показатели 2022 года на 14%, а по расходам — на 22%», — говорится в сообщении.

Спикер парламента Сергей Ямкин отметил, что над финансовым документом власти работали практически круглосуточно. «Бюджет верстался в непростых общественно-политических условиях. Быстро меняющаяся внешнеэкономическая среда, изменение логистических схем взаимодействия, геополитическая напряженность внесли свои коррективы», — сообщил он.

Бюджет ЯНАО останется социально-ориентированным. Ранее URA.RU сообщало, что доходы от энергоресурсов смогут покрыть дефицит бюджета ЯНАО на 2023 год в более чем 50 миллиардов.