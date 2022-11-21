Глава Перми объявил новую дату прямого эфира

Прямой эфир с мэром состоится 24 ноября
Мэр Перми Алексей Демкин проведет прямой эфир с жителями города 24 ноября. Информация об этом появилась на официальной странице Демкина в соцсети «ВКонтакте».
«Как и обещал, озвучиваю новую дату прямого эфира. Приглашаю обсудить актуальные темы 24 ноября в 18:00. Отвечу и на вопросы, которые вы поднимали под предыдущим анонсом», — сказано в посте. Пообщаться с мэром можно будет в соцсети «ВКонтакте.
Ранее Демкин отменил прямой эфир, который должен был состояться 17 ноября. Глава Перми сослался на изменение рабочего графика.
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