Глава Перми объявил новую дату прямого эфира

Глава Перми Алексей Демкин проведет прямой эфир в VK 24 ноября

22 ноября 2022 в 10:54 Размер текста - 17 +

Прямой эфир с мэром состоится 24 ноября Фото: Сергей Русанов © URA.RU Мэр Перми Алексей Демкин проведет прямой эфир с жителями города 24 ноября. Информация об этом появилась на официальной странице Демкина в соцсети «ВКонтакте». «Как и обещал, озвучиваю новую дату прямого эфира. Приглашаю обсудить актуальные темы 24 ноября в 18:00. Отвечу и на вопросы, которые вы поднимали под предыдущим анонсом», — сказано в посте. Пообщаться с мэром можно будет в соцсети «ВКонтакте. Ранее Демкин отменил прямой эфир, который должен был состояться 17 ноября. Глава Перми сослался на изменение рабочего графика.

Мэр Перми Алексей Демкин проведет прямой эфир с жителями города 24 ноября. Информация об этом появилась на официальной странице Демкина в соцсети «ВКонтакте». «Как и обещал, озвучиваю новую дату прямого эфира. Приглашаю обсудить актуальные темы 24 ноября в 18:00. Отвечу и на вопросы, которые вы поднимали под предыдущим анонсом», — сказано в посте. Пообщаться с мэром можно будет в соцсети «ВКонтакте. Ранее Демкин отменил прямой эфир, который должен был состояться 17 ноября. Глава Перми сослался на изменение рабочего графика.