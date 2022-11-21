21 ноября 2022

Глава Перми объявил новую дату прямого эфира

Глава Перми Алексей Демкин проведет прямой эфир в VK 24 ноября
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Заседание правительства Пермского края. Пермь, демкин алексей
Прямой эфир с мэром состоится 24 ноября Фото:

Мэр Перми Алексей Демкин проведет прямой эфир с жителями города 24 ноября. Информация об этом появилась на официальной странице Демкина в соцсети «ВКонтакте».

«Как и обещал, озвучиваю новую дату прямого эфира. Приглашаю обсудить актуальные темы 24 ноября в 18:00. Отвечу и на вопросы, которые вы поднимали под предыдущим анонсом», — сказано в посте. Пообщаться с мэром можно будет в соцсети «ВКонтакте.

Ранее Демкин отменил прямой эфир, который должен был состояться 17 ноября. Глава Перми сослался на изменение рабочего графика.

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Мэр Перми Алексей Демкин проведет прямой эфир с жителями города 24 ноября. Информация об этом появилась на официальной странице Демкина в соцсети «ВКонтакте». «Как и обещал, озвучиваю новую дату прямого эфира. Приглашаю обсудить актуальные темы 24 ноября в 18:00. Отвечу и на вопросы, которые вы поднимали под предыдущим анонсом», — сказано в посте. Пообщаться с мэром можно будет в соцсети «ВКонтакте. Ранее Демкин отменил прямой эфир, который должен был состояться 17 ноября. Глава Перми сослался на изменение рабочего графика.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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