Свердловский чиновник наказан за фиктивные зарплаты

22 ноября 2022 в 11:17 Размер текста - 17 +

Суд вынес приговор Ивану Кущу и его подельникам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший директор муниципального казенного учреждения «Феникс» из Полевского (Свердловская область) Иван Кущ лишен свободы на два года условно за то, что платил фиктивные зарплаты не работавшим людям. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Полевской городской суд назначил Ивану Кущу наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года», — говорится в сообщении ведомства. Всего он успел выплатить из бюджета около двух миллионов рублей тем, кто в действительности на работу не ходил. Получив зарплату, его подельники обналичивали деньги. Несмотря на доказательства, Кущ признал вину только частично. Другим подельникам директора МКУ также вынесли приговор, назначив штрафы за нарушения.

Бывший директор муниципального казенного учреждения «Феникс» из Полевского (Свердловская область) Иван Кущ лишен свободы на два года условно за то, что платил фиктивные зарплаты не работавшим людям. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Полевской городской суд назначил Ивану Кущу наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года», — говорится в сообщении ведомства. Всего он успел выплатить из бюджета около двух миллионов рублей тем, кто в действительности на работу не ходил. Получив зарплату, его подельники обналичивали деньги. Несмотря на доказательства, Кущ признал вину только частично. Другим подельникам директора МКУ также вынесли приговор, назначив штрафы за нарушения.