21 ноября 2022
20 ноября 2022

Первый замруководителя возглавит ключевой департамент ЯНАО. Инсайд

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Заседание избирательной комиссии. Курган, депутат, чиновник, руки, мужские руки
Александр Гаврилюк станет директором департамента экологии Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Департамент природных ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого автономного округа возглавит первый заместитель Александр Гаврилюк. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве округа.

«Александр Гаврилюк займет должность начальника департамента природных ресурсов ЯНАО. Назначение произойдет в скором времени», — сообщил агентству инсайдер.

В правительство ЯНАО агентство направило запрос. «Сейчас обязанности руководителя департамента исполняет Александр Гаврилюк», — ответили в правительстве.

Ранее URA.RU сообщало, что глава департамента природных ресурсов Сергей Хрущев покинул свой пост. По информации источников, причиной увольнения являлись семейные обстоятельства.

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Департамент природных ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого автономного округа возглавит первый заместитель Александр Гаврилюк. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве округа. «Александр Гаврилюк займет должность начальника департамента природных ресурсов ЯНАО. Назначение произойдет в скором времени», — сообщил агентству инсайдер. В правительство ЯНАО агентство направило запрос. «Сейчас обязанности руководителя департамента исполняет Александр Гаврилюк», — ответили в правительстве. Ранее URA.RU сообщало, что глава департамента природных ресурсов Сергей Хрущев покинул свой пост. По информации источников, причиной увольнения являлись семейные обстоятельства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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