Департамент природных ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого автономного округа возглавит первый заместитель Александр Гаврилюк. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве округа.
«Александр Гаврилюк займет должность начальника департамента природных ресурсов ЯНАО. Назначение произойдет в скором времени», — сообщил агентству инсайдер.
В правительство ЯНАО агентство направило запрос. «Сейчас обязанности руководителя департамента исполняет Александр Гаврилюк», — ответили в правительстве.
Ранее URA.RU сообщало, что глава департамента природных ресурсов Сергей Хрущев покинул свой пост. По информации источников, причиной увольнения являлись семейные обстоятельства.
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