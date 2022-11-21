Первый замруководителя возглавит ключевой департамент ЯНАО. Инсайд

22 ноября 2022 в 11:33 Размер текста - 17 +

Александр Гаврилюк станет директором департамента экологии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО Департамент природных ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого автономного округа возглавит первый заместитель Александр Гаврилюк. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве округа. «Александр Гаврилюк займет должность начальника департамента природных ресурсов ЯНАО. Назначение произойдет в скором времени», — сообщил агентству инсайдер. В правительство ЯНАО агентство направило запрос. «Сейчас обязанности руководителя департамента исполняет Александр Гаврилюк», — ответили в правительстве. Ранее URA.RU сообщало, что глава департамента природных ресурсов Сергей Хрущев покинул свой пост. По информации источников, причиной увольнения являлись семейные обстоятельства.

Департамент природных ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого автономного округа возглавит первый заместитель Александр Гаврилюк. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве округа. «Александр Гаврилюк займет должность начальника департамента природных ресурсов ЯНАО. Назначение произойдет в скором времени», — сообщил агентству инсайдер. В правительство ЯНАО агентство направило запрос. «Сейчас обязанности руководителя департамента исполняет Александр Гаврилюк», — ответили в правительстве. Ранее URA.RU сообщало, что глава департамента природных ресурсов Сергей Хрущев покинул свой пост. По информации источников, причиной увольнения являлись семейные обстоятельства.