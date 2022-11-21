Участнику курганской ОПГ, созданной силовиками, смягчили наказание

22 ноября 2022 в 15:41 Размер текста - 17 +

Бывшему главбуху курганского отдела полиции отменили приговор за легализацию денежных средств Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывшему главбуху МО МВД «Шадринский» (Курганская область) Ирине Авдюшевой, признанной виновной в присвоении денежных средств в составе организованной группы высокопоставленных чинов полиции, смягчили приговор после рассмотрения дела в кассационном суде. Женщине исключили наказание за легализацию незаконно присвоенных денежных средств, сообщается в материалах Седьмого кассационного суда г. Челябинска. «Приговор Курганского городского суда Курганской области от 25 февраля 2022 года в отношении Авдюшевой Ирины Викторовны отменить в части ее осуждения по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ», — говорится в постановлении суда. Ранее Авдюшеву признавали виновной в легализации 5,7 млн рублей незаконно полученных денежных средств, и назначили ей наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. руб. При рассмотрении апелляции суд решил, что нелегально полученные деньги, которыми бывший главбух отдела полиции оплачивала ипотеку и кредиты детей, а также турпоездки, не могут быть признаны легализованными. Переводы средств на свои банковские карты и карты коллеги «подтверждает лишь факт конспирации в ее действиях, при этом конечной целью являлась трата денег на личные нужды». Авдюшеву в феврале текущего года признали виновной в похищении более 53 млн рублей в составе организованной группы. Вместе с экс-замначальника УМВД Курганской области Андреем Шаминым и бывшим начальником шадринского отдела полиции Дмитрием Кокотеевым они в течение восьми лет выписывали премии подчиненным. При этом большую часть средств они присваивали. Женщина заключила досудебное соглашение со следствием и была приговорена к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Это решение кассационный суд оставил в силе. Ранее URA.RU сообщало, что бывшим силовикам Шамину и Кокотееву усилили наказание по коррупционному делу, связанному с премиями. Осужденным назначили дополнительные штрафы к уже вынесенным приговорам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывшему главбуху МО МВД «Шадринский» (Курганская область) Ирине Авдюшевой, признанной виновной в присвоении денежных средств в составе организованной группы высокопоставленных чинов полиции, смягчили приговор после рассмотрения дела в кассационном суде. Женщине исключили наказание за легализацию незаконно присвоенных денежных средств, сообщается в материалах Седьмого кассационного суда г. Челябинска. «Приговор Курганского городского суда Курганской области от 25 февраля 2022 года в отношении Авдюшевой Ирины Викторовны отменить в части ее осуждения по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ», — говорится в постановлении суда. Ранее Авдюшеву признавали виновной в легализации 5,7 млн рублей незаконно полученных денежных средств, и назначили ей наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. руб. При рассмотрении апелляции суд решил, что нелегально полученные деньги, которыми бывший главбух отдела полиции оплачивала ипотеку и кредиты детей, а также турпоездки, не могут быть признаны легализованными. Переводы средств на свои банковские карты и карты коллеги «подтверждает лишь факт конспирации в ее действиях, при этом конечной целью являлась трата денег на личные нужды». Авдюшеву в феврале текущего года признали виновной в похищении более 53 млн рублей в составе организованной группы. Вместе с экс-замначальника УМВД Курганской области Андреем Шаминым и бывшим начальником шадринского отдела полиции Дмитрием Кокотеевым они в течение восьми лет выписывали премии подчиненным. При этом большую часть средств они присваивали. Женщина заключила досудебное соглашение со следствием и была приговорена к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Это решение кассационный суд оставил в силе. Ранее URA.RU сообщало, что бывшим силовикам Шамину и Кокотееву усилили наказание по коррупционному делу, связанному с премиями. Осужденным назначили дополнительные штрафы к уже вынесенным приговорам.