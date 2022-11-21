21 ноября 2022

Европарламент намерен признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
ЧВК «Вагнера» хотят признать террористами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Европарламенте обсуждают идею признать ЧВК «Вагнер», бойцы которой участвуют в спецоперации на Украине, террористической организацией. Об этом сообщает Politico.

«Межпартийные депутаты Европарламента призывают ЕС внести группу „Вагнера“ в список террористической организации», — пишет издание. В материале сообщается, что помимо Украины, бойцы ЧВК принимали участие в боевых действиях в Сирии и Центральноафриканской республике.

В ноябре появилась информация, что британская юридическая компания McCue Jury & Partners планирует привлечь ЧВК «Вагнер» к ответственности и обязать возместить ущерб за якобы ее «главную роль в разрушении Украины». Основатель «Вагнера» Евгений Пригожин назвал это заявление «позитивным» и предложил оплатить Великобритании судебное дело.

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В Европарламенте обсуждают идею признать ЧВК «Вагнер», бойцы которой участвуют в спецоперации на Украине, террористической организацией. Об этом сообщает Politico. «Межпартийные депутаты Европарламента призывают ЕС внести группу „Вагнера“ в список террористической организации», — пишет издание. В материале сообщается, что помимо Украины, бойцы ЧВК принимали участие в боевых действиях в Сирии и Центральноафриканской республике. В ноябре появилась информация, что британская юридическая компания McCue Jury & Partners планирует привлечь ЧВК «Вагнер» к ответственности и обязать возместить ущерб за якобы ее «главную роль в разрушении Украины». Основатель «Вагнера» Евгений Пригожин назвал это заявление «позитивным» и предложил оплатить Великобритании судебное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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