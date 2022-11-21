Европарламент намерен признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией

22 ноября 2022 в 11:48 Размер текста - 17 +

ЧВК «Вагнера» хотят признать террористами Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Европарламенте обсуждают идею признать ЧВК «Вагнер», бойцы которой участвуют в спецоперации на Украине, террористической организацией. Об этом сообщает Politico. «Межпартийные депутаты Европарламента призывают ЕС внести группу „Вагнера“ в список террористической организации», — пишет издание. В материале сообщается, что помимо Украины, бойцы ЧВК принимали участие в боевых действиях в Сирии и Центральноафриканской республике. В ноябре появилась информация, что британская юридическая компания McCue Jury & Partners планирует привлечь ЧВК «Вагнер» к ответственности и обязать возместить ущерб за якобы ее «главную роль в разрушении Украины». Основатель «Вагнера» Евгений Пригожин назвал это заявление «позитивным» и предложил оплатить Великобритании судебное дело.

В Европарламенте обсуждают идею признать ЧВК «Вагнер», бойцы которой участвуют в спецоперации на Украине, террористической организацией. Об этом сообщает Politico. «Межпартийные депутаты Европарламента призывают ЕС внести группу „Вагнера“ в список террористической организации», — пишет издание. В материале сообщается, что помимо Украины, бойцы ЧВК принимали участие в боевых действиях в Сирии и Центральноафриканской республике. В ноябре появилась информация, что британская юридическая компания McCue Jury & Partners планирует привлечь ЧВК «Вагнер» к ответственности и обязать возместить ущерб за якобы ее «главную роль в разрушении Украины». Основатель «Вагнера» Евгений Пригожин назвал это заявление «позитивным» и предложил оплатить Великобритании судебное дело.