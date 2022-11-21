21 ноября 2022

В Челябинске пенсионер напал на медсестру

© Служба новостей «URA.RU»
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Медсестра делает прививку от гриппа. Челябинск, медсестра, здоровье, грипп, шприц, инфекция, медицина, здравоохранение, прививка от гриппа
Пьяный пенсионер ворвался в медкабинет и ударил медсестру Фото:

В Челябинске будут судить пенсионера, который в пьяном состоянии ударил медсестру по лицу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Инцидент произошел в июле.

«Прокуратура Ленинского района Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 75-летнего местного жителя. Он обвиняется по п. „а“ ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений)», — заявили в пресс-службе.

В июле пенсионер попал в драку и, получив рану на подбородке, оказался в больнице. Медперсонал был занят экстренными больными и пьяного мужчину оставили дожидаться на кушетке. Пенсионер ворвался в кабинет медперсонала, сбросил со стола документы и ударил медсестру по лицу. Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 5 Ленинского района Челябинска.

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В Челябинске будут судить пенсионера, который в пьяном состоянии ударил медсестру по лицу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Инцидент произошел в июле. «Прокуратура Ленинского района Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 75-летнего местного жителя. Он обвиняется по п. „а“ ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений)», — заявили в пресс-службе. В июле пенсионер попал в драку и, получив рану на подбородке, оказался в больнице. Медперсонал был занят экстренными больными и пьяного мужчину оставили дожидаться на кушетке. Пенсионер ворвался в кабинет медперсонала, сбросил со стола документы и ударил медсестру по лицу. Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 5 Ленинского района Челябинска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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