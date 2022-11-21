В Челябинске пенсионер напал на медсестру

Пьяный пенсионер ворвался в медкабинет и ударил медсестру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске будут судить пенсионера, который в пьяном состоянии ударил медсестру по лицу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Инцидент произошел в июле.

«Прокуратура Ленинского района Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 75-летнего местного жителя. Он обвиняется по п. „а“ ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений)», — заявили в пресс-службе.

В июле пенсионер попал в драку и, получив рану на подбородке, оказался в больнице. Медперсонал был занят экстренными больными и пьяного мужчину оставили дожидаться на кушетке. Пенсионер ворвался в кабинет медперсонала, сбросил со стола документы и ударил медсестру по лицу. Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 5 Ленинского района Челябинска.