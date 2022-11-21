Советник спикера думы Сургута ушла в отставку

22 ноября 2022 в 11:56 Размер текста - 17 +

Советник председателя думы Сургута Галина Коваленко перешла на другую работу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Советник председателя думы Сургута Галина Коваленко ушла в отставку. Об этом она написала на своей странице в социальной сети. «Страницу, длиной в год, аккуратно закрыла. Новый опыт приобретен, появились новые знакомые, восстановились отношения со старыми друзьями. Впереди новая страница», — написала Коваленко. По информации инсайдеров ей поступило предложение от другого работодателя. Она согласилась. В комментариях к записи экс-советника отметилась руководитель медиацентра концертно-театрального центра «Югра-Классик» Юлия Зайцева-Фаляхова, спросившая: «К нам?». Галина Коваленко ответила согласием. Однако подробностей не рассказала. Ранее URA.RU рассказывало, что экс-спикер сургутской думы Надежда Красноярова сложила депутатские полномочия. В 2021 году после выборов в думу она получила пост вице-спикера, но затем отказалась от него и на несколько месяцев, вообще, уехала из Сургута.

Советник председателя думы Сургута Галина Коваленко ушла в отставку. Об этом она написала на своей странице в социальной сети. «Страницу, длиной в год, аккуратно закрыла. Новый опыт приобретен, появились новые знакомые, восстановились отношения со старыми друзьями. Впереди новая страница», — написала Коваленко. По информации инсайдеров ей поступило предложение от другого работодателя. Она согласилась. В комментариях к записи экс-советника отметилась руководитель медиацентра концертно-театрального центра «Югра-Классик» Юлия Зайцева-Фаляхова, спросившая: «К нам?». Галина Коваленко ответила согласием. Однако подробностей не рассказала. Ранее URA.RU рассказывало, что экс-спикер сургутской думы Надежда Красноярова сложила депутатские полномочия. В 2021 году после выборов в думу она получила пост вице-спикера, но затем отказалась от него и на несколько месяцев, вообще, уехала из Сургута.