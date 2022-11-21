21 ноября 2022
20 ноября 2022

Советник спикера думы Сургута ушла в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание думы города. Сургут, красноярова надежда, дума сургута
Советник председателя думы Сургута Галина Коваленко перешла на другую работу Фото:

Советник председателя думы Сургута Галина Коваленко ушла в отставку. Об этом она написала на своей странице в социальной сети.

«Страницу, длиной в год, аккуратно закрыла. Новый опыт приобретен, появились новые знакомые, восстановились отношения со старыми друзьями. Впереди новая страница», — написала Коваленко.

По информации инсайдеров ей поступило предложение от другого работодателя. Она согласилась. В комментариях к записи экс-советника отметилась руководитель медиацентра концертно-театрального центра «Югра-Классик» Юлия Зайцева-Фаляхова, спросившая: «К нам?». Галина Коваленко ответила согласием. Однако подробностей не рассказала.

Ранее URA.RU рассказывало, что экс-спикер сургутской думы Надежда Красноярова сложила депутатские полномочия. В 2021 году после выборов в думу она получила пост вице-спикера, но затем отказалась от него и на несколько месяцев, вообще, уехала из Сургута.

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Советник председателя думы Сургута Галина Коваленко ушла в отставку. Об этом она написала на своей странице в социальной сети. «Страницу, длиной в год, аккуратно закрыла. Новый опыт приобретен, появились новые знакомые, восстановились отношения со старыми друзьями. Впереди новая страница», — написала Коваленко. По информации инсайдеров ей поступило предложение от другого работодателя. Она согласилась. В комментариях к записи экс-советника отметилась руководитель медиацентра концертно-театрального центра «Югра-Классик» Юлия Зайцева-Фаляхова, спросившая: «К нам?». Галина Коваленко ответила согласием. Однако подробностей не рассказала. Ранее URA.RU рассказывало, что экс-спикер сургутской думы Надежда Красноярова сложила депутатские полномочия. В 2021 году после выборов в думу она получила пост вице-спикера, но затем отказалась от него и на несколько месяцев, вообще, уехала из Сургута.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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