Курганец на автомобиле врезался в дерево и погиб на месте. Видео

22 ноября 2022 в 12:36 Размер текста - 17 +

В Кургане произошло смертельное ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Северном районе Кургана произошло смертельное ДПТ с участием иномарки. В результате аварии погиб один человек. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в городском отделе ГИБДД. «22 ноября в 10 часов 50 минут водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Toyota Camry двигался по улице Пафилова от улицы Гвардейская в сторону Дзержинского, не справился с управлением и врезался в дерево. В результате происшествия водитель скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. 34-летний пассажир был госпитализирован», — сообщили в ГИБДД. Обстоятельства и причины происшествия ДТП устанавливаются. Ранее URA.RU писало, что в Кургане после ДТП в больницу попали двое детей. Авария произошла рядом с Домом бытовых услуг. По данным полиции, отец несовершеннолетних отказался проходить освидетельствование на алкоголь.

В Северном районе Кургана произошло смертельное ДПТ с участием иномарки. В результате аварии погиб один человек. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в городском отделе ГИБДД. «22 ноября в 10 часов 50 минут водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Toyota Camry двигался по улице Пафилова от улицы Гвардейская в сторону Дзержинского, не справился с управлением и врезался в дерево. В результате происшествия водитель скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. 34-летний пассажир был госпитализирован», — сообщили в ГИБДД. Обстоятельства и причины происшествия ДТП устанавливаются. Ранее URA.RU писало, что в Кургане после ДТП в больницу попали двое детей. Авария произошла рядом с Домом бытовых услуг. По данным полиции, отец несовершеннолетних отказался проходить освидетельствование на алкоголь.