В Северном районе Кургана произошло смертельное ДПТ с участием иномарки. В результате аварии погиб один человек. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в городском отделе ГИБДД.
«22 ноября в 10 часов 50 минут водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Toyota Camry двигался по улице Пафилова от улицы Гвардейская в сторону Дзержинского, не справился с управлением и врезался в дерево. В результате происшествия водитель скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. 34-летний пассажир был госпитализирован», — сообщили в ГИБДД. Обстоятельства и причины происшествия ДТП устанавливаются.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане после ДТП в больницу попали двое детей. Авария произошла рядом с Домом бытовых услуг. По данным полиции, отец несовершеннолетних отказался проходить освидетельствование на алкоголь.
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