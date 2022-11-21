21 ноября 2022

Курганец на автомобиле врезался в дерево и погиб на месте. Видео

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В Кургане произошло смертельное ДТП Фото:

В Северном районе Кургана произошло смертельное ДПТ с участием иномарки. В результате аварии погиб один человек. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в городском отделе ГИБДД.

«22 ноября в 10 часов 50 минут водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Toyota Camry двигался по улице Пафилова от улицы Гвардейская в сторону Дзержинского, не справился с управлением и врезался в дерево. В результате происшествия водитель скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. 34-летний пассажир был госпитализирован», — сообщили в ГИБДД. Обстоятельства и причины происшествия ДТП устанавливаются.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане после ДТП в больницу попали двое детей. Авария произошла рядом с Домом бытовых услуг. По данным полиции, отец несовершеннолетних отказался проходить освидетельствование на алкоголь.

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В Северном районе Кургана произошло смертельное ДПТ с участием иномарки. В результате аварии погиб один человек. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в городском отделе ГИБДД. «22 ноября в 10 часов 50 минут водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Toyota Camry двигался по улице Пафилова от улицы Гвардейская в сторону Дзержинского, не справился с управлением и врезался в дерево. В результате происшествия водитель скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. 34-летний пассажир был госпитализирован», — сообщили в ГИБДД. Обстоятельства и причины происшествия ДТП устанавливаются. Ранее URA.RU писало, что в Кургане после ДТП в больницу попали двое детей. Авария произошла рядом с Домом бытовых услуг. По данным полиции, отец несовершеннолетних отказался проходить освидетельствование на алкоголь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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