21 ноября 2022

Тюменцев предупредили об опасной погоде

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, зима, ветер, мороз, холод
Сильный ветер будет наблюдаться в области до 20:00 Фото:

Штормовой ветер порывами до 16 метров в секунду ожидается в Тюменской области до позднего вечера 22 ноября. Об этом на своем сайте сообщает тюменский Гидрометцентр.

«Карта предупреждений по УрФО. Тюменская область, ветер, местами порывы до 16 м/с», — говорится в сообщении на сайте тюменского Гидрометцентра.

Опасное природное явление будет наблюдаться вплоть до 20:00 22 ноября. При ветре подобной силы существует вероятность обрушения плохо закрепленных конструкций. В таких ситуациях МЧС не рекомендует гражданам находиться вблизи рекламных щитов, опор ЛЭП, строек. От порывов лучше прятаться в зданиях, и не пытаться укрыться на остановках транспорта или вблизи деревьев.

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Штормовой ветер порывами до 16 метров в секунду ожидается в Тюменской области до позднего вечера 22 ноября. Об этом на своем сайте сообщает тюменский Гидрометцентр. «Карта предупреждений по УрФО. Тюменская область, ветер, местами порывы до 16 м/с», — говорится в сообщении на сайте тюменского Гидрометцентра. Опасное природное явление будет наблюдаться вплоть до 20:00 22 ноября. При ветре подобной силы существует вероятность обрушения плохо закрепленных конструкций. В таких ситуациях МЧС не рекомендует гражданам находиться вблизи рекламных щитов, опор ЛЭП, строек. От порывов лучше прятаться в зданиях, и не пытаться укрыться на остановках транспорта или вблизи деревьев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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