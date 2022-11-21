Тюменцев предупредили об опасной погоде

22 ноября 2022 в 12:23 Размер текста - 17 +

Сильный ветер будет наблюдаться в области до 20:00 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Штормовой ветер порывами до 16 метров в секунду ожидается в Тюменской области до позднего вечера 22 ноября. Об этом на своем сайте сообщает тюменский Гидрометцентр. «Карта предупреждений по УрФО. Тюменская область, ветер, местами порывы до 16 м/с», — говорится в сообщении на сайте тюменского Гидрометцентра. Опасное природное явление будет наблюдаться вплоть до 20:00 22 ноября. При ветре подобной силы существует вероятность обрушения плохо закрепленных конструкций. В таких ситуациях МЧС не рекомендует гражданам находиться вблизи рекламных щитов, опор ЛЭП, строек. От порывов лучше прятаться в зданиях, и не пытаться укрыться на остановках транспорта или вблизи деревьев.

Штормовой ветер порывами до 16 метров в секунду ожидается в Тюменской области до позднего вечера 22 ноября. Об этом на своем сайте сообщает тюменский Гидрометцентр. «Карта предупреждений по УрФО. Тюменская область, ветер, местами порывы до 16 м/с», — говорится в сообщении на сайте тюменского Гидрометцентра. Опасное природное явление будет наблюдаться вплоть до 20:00 22 ноября. При ветре подобной силы существует вероятность обрушения плохо закрепленных конструкций. В таких ситуациях МЧС не рекомендует гражданам находиться вблизи рекламных щитов, опор ЛЭП, строек. От порывов лучше прятаться в зданиях, и не пытаться укрыться на остановках транспорта или вблизи деревьев.