Свердловчанина, убившего мужчину из-за ревности, отправили в колонию

22 ноября 2022 в 12:33 Размер текста - 17 +

Мужчина убил незнакомца ножом из-за ревности Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Свердловчанин Александр Бахтин, убивший из ревности незнакомца, а затем пытавшийся зарезать подругу вилкой, отправлен в колонию на 12 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Суд назначил Александру Бахтину наказание в виде 12 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в ведомстве. После освобождения он не сможет управлять автомобилем еще восемь месяцев. По версии следствия, выпивая со своей девушкой в компании знакомых, мужчина приревновал незнакомца, который, предположительно, общался с его подругой. Разозлившись, Бахтин изрезал мужчину ножом, после чего попытался убить саму подругу, используя для этого вилку. Девушку спасли соседи, у которых она укрылась.

Свердловчанин Александр Бахтин, убивший из ревности незнакомца, а затем пытавшийся зарезать подругу вилкой, отправлен в колонию на 12 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Суд назначил Александру Бахтину наказание в виде 12 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в ведомстве. После освобождения он не сможет управлять автомобилем еще восемь месяцев. По версии следствия, выпивая со своей девушкой в компании знакомых, мужчина приревновал незнакомца, который, предположительно, общался с его подругой. Разозлившись, Бахтин изрезал мужчину ножом, после чего попытался убить саму подругу, используя для этого вилку. Девушку спасли соседи, у которых она укрылась.