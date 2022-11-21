Свердловчанина, убившего мужчину из-за ревности, отправили в колонию

Свердловчанин Александр Бахтин, убивший из ревности незнакомца, а затем пытавшийся зарезать подругу вилкой, отправлен в колонию на 12 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«Суд назначил Александру Бахтину наказание в виде 12 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в ведомстве. После освобождения он не сможет управлять автомобилем еще восемь месяцев.
По версии следствия, выпивая со своей девушкой в компании знакомых, мужчина приревновал незнакомца, который, предположительно, общался с его подругой. Разозлившись, Бахтин изрезал мужчину ножом, после чего попытался убить саму подругу, используя для этого вилку. Девушку спасли соседи, у которых она укрылась.
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