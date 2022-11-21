Таможенники из Челябинска вместо уничтожения почти 33 тысячи пар обуви из Китая передадут их нуждающимся. Конфискованная партия настолько огромна, что ее получат социальные учреждения сразу в нескольких регионах Урала, передает корреспондент URA.RU.
«Фуру с обувью весом в 19 тонн из Киргизии задержали в феврале прошлого года. Общая стоимость товара — 146 тысяч 748 долларов. Вся обувь была изготовлена в Китае, при этом декларация и документы на товары отсутствовали», — рассказал URA.RU исполняющий обязанности начальника Челябинской таможни Эдуард Туранов.
Незаконную обувь сотрудники таможни изъяли и поместили на хранение в ООО «ЮУВК». Установить собственника товара так и не удалось и 1 августа 2022 года Ленинский районный суд Челябинска вынес решение о признании товара в количестве 32 тысяч 856 пар обуви бесхозяйным и обращении в доход государства.
Крупнейшую партию обуви таможенники передадут сотням социально-ориентированных центров в Свердловской, Челябинской и Тюменской областях. Туранов отметил, что региональный Роспотребнадзор проверил обувь и она признана безопасной.
«Подобные предложения от челябинской таможни нам поступают достаточно регулярно. Наши получатели соцуслуг, бабушки и дедушки, будут очень довольны. Летом они будут гулять в новой обуви», — заявил замдиректора ГСУ СО «Геронтологический центр» Евгений Романов.
Руководитель Челябинской таможни Эдуард Туранов отметил качество обуви из Китая
Таможенники из Челябинска вместо уничтожения почти 33 тысячи пар обуви из Китая передадут их нуждающимся. Конфискованная партия настолько огромна, что ее получат социальные учреждения сразу в нескольких регионах Урала, передает корреспондент URA.RU. «Фуру с обувью весом в 19 тонн из Киргизии задержали в феврале прошлого года. Общая стоимость товара — 146 тысяч 748 долларов. Вся обувь была изготовлена в Китае, при этом декларация и документы на товары отсутствовали», — рассказал URA.RU исполняющий обязанности начальника Челябинской таможни Эдуард Туранов. Незаконную обувь сотрудники таможни изъяли и поместили на хранение в ООО «ЮУВК». Установить собственника товара так и не удалось и 1 августа 2022 года Ленинский районный суд Челябинска вынес решение о признании товара в количестве 32 тысяч 856 пар обуви бесхозяйным и обращении в доход государства. Крупнейшую партию обуви таможенники передадут сотням социально-ориентированных центров в Свердловской, Челябинской и Тюменской областях. Туранов отметил, что региональный Роспотребнадзор проверил обувь и она признана безопасной. «Подобные предложения от челябинской таможни нам поступают достаточно регулярно. Наши получатели соцуслуг, бабушки и дедушки, будут очень довольны. Летом они будут гулять в новой обуви», — заявил замдиректора ГСУ СО «Геронтологический центр» Евгений Романов.