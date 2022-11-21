21 ноября 2022

Челябинские таможенники отказались уничтожать 33 тысячи пар конфискованной обуви. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Уральские таможенники передали 33 тысячи пар обуви в социальные учреждения. Челябинск, туранов эдуард, склад таможни
Вес конфискованной партии составил 19 тонн Фото:

Таможенники из Челябинска вместо уничтожения почти 33 тысячи пар обуви из Китая передадут их нуждающимся. Конфискованная партия настолько огромна, что ее получат социальные учреждения сразу в нескольких регионах Урала, передает корреспондент URA.RU.

«Фуру с обувью весом в 19 тонн из Киргизии задержали в феврале прошлого года. Общая стоимость товара — 146 тысяч 748 долларов. Вся обувь была изготовлена в Китае, при этом декларация и документы на товары отсутствовали», — рассказал URA.RU исполняющий обязанности начальника Челябинской таможни Эдуард Туранов.

Незаконную обувь сотрудники таможни изъяли и поместили на хранение в ООО «ЮУВК». Установить собственника товара так и не удалось и 1 августа 2022 года Ленинский районный суд Челябинска вынес решение о признании товара в количестве 32 тысяч 856 пар обуви бесхозяйным и обращении в доход государства.

Крупнейшую партию обуви таможенники передадут сотням социально-ориентированных центров в Свердловской, Челябинской и Тюменской областях. Туранов отметил, что региональный Роспотребнадзор проверил обувь и она признана безопасной.

«Подобные предложения от челябинской таможни нам поступают достаточно регулярно. Наши получатели соцуслуг, бабушки и дедушки, будут очень довольны. Летом они будут гулять в новой обуви», — заявил замдиректора ГСУ СО «Геронтологический центр» Евгений Романов.

Уральские таможенники передали 33 тысячи пар обуви в социальные учреждения. Челябинск
Руководитель Челябинской таможни Эдуард Туранов отметил качество обуви из Китая
Фото:
Уральские таможенники передали 33 тысячи пар обуви в социальные учреждения. Челябинск
Конфискат будет передан в социальные учреждения УрФО
Фото:
Уральские таможенники передали 33 тысячи пар обуви в социальные учреждения. Челябинск
Несмотря на мороз, батарейки на светящихся кроссовках продолжают работать
Фото:
Уральские таможенники передали 33 тысячи пар обуви в социальные учреждения. Челябинск
Это одна из крупнейших партий контрафакта, которую удалось задержать таможенникам
Фото:

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Таможенники из Челябинска вместо уничтожения почти 33 тысячи пар обуви из Китая передадут их нуждающимся. Конфискованная партия настолько огромна, что ее получат социальные учреждения сразу в нескольких регионах Урала, передает корреспондент URA.RU. «Фуру с обувью весом в 19 тонн из Киргизии задержали в феврале прошлого года. Общая стоимость товара — 146 тысяч 748 долларов. Вся обувь была изготовлена в Китае, при этом декларация и документы на товары отсутствовали», — рассказал URA.RU исполняющий обязанности начальника Челябинской таможни Эдуард Туранов. Незаконную обувь сотрудники таможни изъяли и поместили на хранение в ООО «ЮУВК». Установить собственника товара так и не удалось и 1 августа 2022 года Ленинский районный суд Челябинска вынес решение о признании товара в количестве 32 тысяч 856 пар обуви бесхозяйным и обращении в доход государства. Крупнейшую партию обуви таможенники передадут сотням социально-ориентированных центров в Свердловской, Челябинской и Тюменской областях. Туранов отметил, что региональный Роспотребнадзор проверил обувь и она признана безопасной. «Подобные предложения от челябинской таможни нам поступают достаточно регулярно. Наши получатели соцуслуг, бабушки и дедушки, будут очень довольны. Летом они будут гулять в новой обуви», — заявил замдиректора ГСУ СО «Геронтологический центр» Евгений Романов.
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