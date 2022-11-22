Из свердловских аптек пропали популярные европейские препараты

В свердловских аптеках пропали препараты «Локрен» и «Престанс»

«Локрен» производят во Франции, а Престанс» — в Ирландии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самые востребованные препараты от артериальной гипертензии пропали из свердловских аптек. Речь идет о французском препарате «Локрен» и «Престанс», который производится в Ирландии. Об этом рассказали читатели URA.RU. Также данные лекарства назначают пациентам в качестве профилактики приступов стенокардии (болевой синдром в грудной клетке, одно из проявлений ишемической болезни сердца — прим. URA.RU).

«Моя мама принимает препарат „Локрен“ уже четыре года. Она страдает от артериальной гипертензии. Уже полгода поиск данного лекарства занимает много времени. Либо препарата нет, либо в аптеках его дефицит», — поделилась жительница столицы Урала Елена.

По словам другого собеседника агентства, аналогичная проблема возникла с препаратом «Престанс». «Несколько месяцев назад я отметил, что в аптеках стало сложно купить „Престанс“. У меня артериальное давление. Препарат мне назначали в качестве комбинированной терапии. Аптечные фармацевты говорят, что новых поставок нет, остались остатки от предыдущих партий», — посетовал Аркадий, проживающий в Пышме (Свердловская область).

В телефонном разговоре с журналистом URA.RU фармацевт Ирина Ашугова из Екатеринбурга заявила, что на фармацевтическом рынке представлено достаточное количество препаратов похожего действия. «На отечественном фармацевтическом рынке имеется достаточное количество препаратов, которые вполне смогут заменить „Локрен“ и „Престанс“. Пациентам, принимающим данные лекарственные препараты, рекомендую проконсультироваться с врачом, чтобы подобрать варианты замены. Не заниматься самолечением», — отметила она.

Редакция агентства направила запрос в региональный Росздравнадзор. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее агентство писало, что жители Свердловской области активно скупают препарат швейцарского производства «Мадопар». Данный лекарственный препарат назначают пациентам с болезнью Паркинсона.