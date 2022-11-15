Из свердловских аптек пропал популярный итальянский препарат

В свердловских аптеках пропал препарат для людей с болезнью Паркинсона «Мадопар»

«Мадопар» является оригинальным препаратом, но у него существует немало дженериков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Один из самых востребованных противопаркинсонических препаратов пропал из свердловских аптек. Речь идет о лекарственном препарате «Мадопар», который производится в Италии. Об этом рассказали читатели URA.RU. Данное лекарство назначают пациентам с болезнью Паркинсона.

«Мой отец принимает препарат „Мадопар“ уже несколько лет. У него болезнь Паркинсона. В последнее время найти лекарство в аптеках очень сложно. Мы переживаем, что смена терапии может негативно сказаться», — поделилась жительница Полевского (Свердловская область) Наталья.

По словам другого собеседника агентства, проблема с данным препаратом началась еще в 2020 году. «В начале 2020 года уже приходилось сталкиваться с нехваткой препарата. Но это было временное явление. Чуть позже препарат снова появился в аптеках. Но, к сожалению, спустя 2 года ситуация стала похожа на ту, что была 2020 году — в большинстве аптеках препарат уже не найти. У моей бабушки Паркинсон, и ей идеально помогает „Мадопар“», — посетовал житель столицы Урала Игорь.

«Жители Свердловской области активно скупают препарат швейцарского производства „Мадопар“. Я убеждена, что такой ажиотаж не оправдан. У данного лекарства есть дженерики. Все, что необходимо сделать, так это обратиться к врачу, чтобы подобрать правильную дозировку», — поделилась сотрудница аптеки Ирина.

В телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU врач-невролог НИИ Неврологии Роман Люкманов заявил, что на фармацевтическом рынке представлено достаточное количество препаратов похожего действия. «Мадопар» является оригинальным препаратом, но у него существует немало дженериков. К ним относятся «Леводопа + Бенсеразид» и «Бензиэль» — это полные аналоги лекарства. Свердловчанам, принимающим «Мадопар», рекомендуется проконсультироваться со своим лечащим врачом, чтобы подобрать возможные варианты замены», — отметил Люкманов.

Дженерик — это лекарственный препарат, который в своей основе имеет то же количество и качество активного вещества, что и в оригинальном средстве. Он должен выпускаться в той же лекарственной форме, что и эталон. Обязательное условие — эффективность дженерика.

Редакция агентства направила запрос в региональный Росздравнадзор. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU писало, что один из самых популярных антидепрессантов «Золофт» пропал из свердловских аптек. При этом в аптеках региона достаточное количество антидепрессантов, которые не уступают по качеству «Золофту».