Бастрыкин взял на контроль школу-долгострой в Нижневартовске

22 ноября 2022 в 13:18 Размер текста - 17 +

Бастрыкин ждет объяснений от руководителя следкома Югры Фото: Официальный сайт Президента РФ Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил в Югре доклад о процессуальной работе в ходе расследования уголовного дела по злоупотреблению служебным положением при строительстве школы в Нижневартовске. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета России. «В социальной сети опубликовано видеообращение о возможных нарушениях при определении подрядчика для строительства школы в ХМАО. В городе Нижневартовске должна была быть построена школа на 1125 учеников, вместе с тем строительство по настоящее время не начато. Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре М.В. Мокшину представить доклад о расследовании уголовного дела», — говорится на сайте ведомства. В сообщении указано, что в настоящее время в суде рассматривается дело о банкротстве организации, которая должна была построить школу в Нижневартовске. Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин также поставил на личный контроль вопрос о главном долгострое ХМАО — Нижневартовской окружной клинической больнице.

Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил в Югре доклад о процессуальной работе в ходе расследования уголовного дела по злоупотреблению служебным положением при строительстве школы в Нижневартовске. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета России. «В социальной сети опубликовано видеообращение о возможных нарушениях при определении подрядчика для строительства школы в ХМАО. В городе Нижневартовске должна была быть построена школа на 1125 учеников, вместе с тем строительство по настоящее время не начато. Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре М.В. Мокшину представить доклад о расследовании уголовного дела», — говорится на сайте ведомства. В сообщении указано, что в настоящее время в суде рассматривается дело о банкротстве организации, которая должна была построить школу в Нижневартовске. Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин также поставил на личный контроль вопрос о главном долгострое ХМАО — Нижневартовской окружной клинической больнице.