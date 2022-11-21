21 ноября 2022

У тюменских бизнесменов вымогали деньги, подвешивая их на кране и стреляя над головами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Соревнования сотрудников спецназа ФСИН. Свердловская область, Первоуральск, пистолет, стрельба, пм, обойма, пистолет макарова, стрелковая подготовка, огневая
Подозреваемые в совершении преступления арестованы Фото:

В Ялуторовском районе (Тюменская область) задержаны мужчины, которые вымогали у местных жителей деньги, применяя к ним крайне жесткие методы насилия: они подвешивали потерпевших на кране, избивали и стреляли у них над головами. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы региона.

«18 ноября 2022 года обвиняемые, находясь в убойном цехе одного из предприятий Ялуторовского района, требовали у двух мужчин 3 млн рублей. Деньги обвиняемые требовали, применяя насилие, а именно: избивали, обмотав ноги цепью, подвешивали на кран-балку вниз головой, угрожали применением ножей, стреляли из оружия около потерпевших — над головами и у ног, чем вводили в состояние реального страха за свою жизнь», — сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Там добавили, что подозреваемые в совершении преступления были задержаны. Четверо мужчин разного возраста обвиняются по п. «б„ч.3 ст. 163 УК РФ — вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере. Решением Центрального суда Тюмени они заключены под стражу до 19 января 2023 года.

Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii 

В Ялуторовском районе (Тюменская область) задержаны мужчины, которые вымогали у местных жителей деньги, применяя к ним крайне жесткие методы насилия: они подвешивали потерпевших на кране, избивали и стреляли у них над головами. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы региона. «18 ноября 2022 года обвиняемые, находясь в убойном цехе одного из предприятий Ялуторовского района, требовали у двух мужчин 3 млн рублей. Деньги обвиняемые требовали, применяя насилие, а именно: избивали, обмотав ноги цепью, подвешивали на кран-балку вниз головой, угрожали применением ножей, стреляли из оружия около потерпевших — над головами и у ног, чем вводили в состояние реального страха за свою жизнь», — сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Там добавили, что подозреваемые в совершении преступления были задержаны. Четверо мужчин разного возраста обвиняются по п. «б„ч.3 ст. 163 УК РФ — вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере. Решением Центрального суда Тюмени они заключены под стражу до 19 января 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...