Подростки оторвали автомат у скульптуры воина в Екатеринбурге

Полиция поймала подростков благодаря камерам видеонаблюдения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Подростки из Академического района Екатеринбурга оторвали автомат у скульптуры пехотинца, попав при этом на камеры видеонаблюдения. Об этом сообщили в пресс-службе УК «Академический».

«Подростки вырвали автомат из рук представителя сухопутных войск скульптурной композиции „Солдаты России“», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте компании. Там отметили, что инцидент попал на камеры.

Перед тем, как сломать скульптуру пехотинца, они пытались оторвать автомат у фигуры бойца ВДВ. Подростков нашли после обращения в полицию, сообщили в пресс-службе УК. По их данным, дети учатся в одной из школ района.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там сообщили, что подростки, сломав фигуру, пытались вернуть ее на место, но не смогли и унесли автомат с собой. Родители школьников были наказаны, а самими детьми займутся в комиссии по делам несовершеннолетних. Полиция вернула управляющей компании элемент скульптуры.