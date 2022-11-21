В ЯНАО продается доля бизнеса с бассейном для детей и барокамерой. Фото

В Новом Уренгое продается доля в семейном центре

22 ноября 2022 в 14:07 Размер текста - 17 +

Бизнес находится в стадии развития и на сегодняшний день загружен на 40% Фото: Илья Московец © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) продается 50% готового бизнеса в действующем семейном центре. Объявление было размещено на сайте Avito. «Продается 50% готового бизнеса. Раскрученный, очень востребованный, действующий более трех лет бизнес с хорошей клиентской базой, отлаженной системой работы с людьми и техникой», — говорится в объявлении. Отмечается, что бизнес предоставляет несколько услуг: бассейн для детей, барокамера для детей и взрослых, массажный и танцевальный кабинет. Штат профессиональных сотрудников, бизнес приносит хороший доход. Стоимость действующего доходного бизнеса 4,5 миллиона рублей. Агентство обратилось за комментарием в компанию «Этажи», которая занимается продажей бизнеса. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске продается детский аквапарк с водными аттракционами. Объект готов на 85%. В Новом Уренгое продается половина готового бизнеса Avito В Новом Уренгое продается половина готового бизнеса Avito В Новом Уренгое продается половина готового бизнеса Avito В Новом Уренгое продается половина готового бизнеса Avito

В Новом Уренгое (ЯНАО) продается 50% готового бизнеса в действующем семейном центре. Объявление было размещено на сайте Avito. «Продается 50% готового бизнеса. Раскрученный, очень востребованный, действующий более трех лет бизнес с хорошей клиентской базой, отлаженной системой работы с людьми и техникой», — говорится в объявлении. Отмечается, что бизнес предоставляет несколько услуг: бассейн для детей, барокамера для детей и взрослых, массажный и танцевальный кабинет. Штат профессиональных сотрудников, бизнес приносит хороший доход. Стоимость действующего доходного бизнеса 4,5 миллиона рублей. Агентство обратилось за комментарием в компанию «Этажи», которая занимается продажей бизнеса. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске продается детский аквапарк с водными аттракционами. Объект готов на 85%.