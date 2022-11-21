21 ноября 2022
20 ноября 2022

В ЯНАО продается доля бизнеса с бассейном для детей и барокамерой. Фото

В Новом Уренгое продается доля в семейном центре
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, бассейн, спорт, дети, плавание
Бизнес находится в стадии развития и на сегодняшний день загружен на 40% Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) продается 50% готового бизнеса в действующем семейном центре. Объявление было размещено на сайте Avito.

«Продается 50% готового бизнеса. Раскрученный, очень востребованный, действующий более трех лет бизнес с хорошей клиентской базой, отлаженной системой работы с людьми и техникой», — говорится в объявлении.

Отмечается, что бизнес предоставляет несколько услуг: бассейн для детей, барокамера для детей и взрослых, массажный и танцевальный кабинет. Штат профессиональных сотрудников, бизнес приносит хороший доход. Стоимость действующего доходного бизнеса 4,5 миллиона рублей.

Агентство обратилось за комментарием в компанию «Этажи», которая занимается продажей бизнеса. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске продается детский аквапарк с водными аттракционами. Объект готов на 85%.

В Новом Уренгое продается половина готового бизнеса
В Новом Уренгое продается половина готового бизнеса
В Новом Уренгое продается половина готового бизнеса
В Новом Уренгое продается половина готового бизнеса

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В Новом Уренгое (ЯНАО) продается 50% готового бизнеса в действующем семейном центре. Объявление было размещено на сайте Avito. «Продается 50% готового бизнеса. Раскрученный, очень востребованный, действующий более трех лет бизнес с хорошей клиентской базой, отлаженной системой работы с людьми и техникой», — говорится в объявлении. Отмечается, что бизнес предоставляет несколько услуг: бассейн для детей, барокамера для детей и взрослых, массажный и танцевальный кабинет. Штат профессиональных сотрудников, бизнес приносит хороший доход. Стоимость действующего доходного бизнеса 4,5 миллиона рублей. Агентство обратилось за комментарием в компанию «Этажи», которая занимается продажей бизнеса. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске продается детский аквапарк с водными аттракционами. Объект готов на 85%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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