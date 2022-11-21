Мэр пермского города приглашает на «стриптиз от настоящих мужчин»

22 ноября 2022 в 14:18 Размер текста - 17 +

В пьесе сталевары создают свое стрип-шоу (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Очерского городского округа Пермского края Алексей Солодников в соцсетях пригласил жителей на «Стальной стриптиз от настоящих мужчин» (16+). Так называется постановка местного народного театра о сталеварах. «Артисты Очерского народного театра для жителей и гостей Очерского городского округа повторяют свой спектакль, покоривший зрителей мастерской игрой и чувством юмора», — пишет в соцсети «ВКонтакте» Солодников. Мэр отмечает, что все деньги от продажи билетов пойдут на новогодние подарки для детей мобилизованных и детей с ограниченными возможностями здоровья. Спектакль «Стальной стриптиз от настоящих мужчин» поставлен по пьесе Бориса Бужора. По сюжету комедии, после закрытия завода бригада металлургов создает свое стрип-шоу, преодолевая комплексы и навязанные стереотипы.

Глава Очерского городского округа Пермского края Алексей Солодников в соцсетях пригласил жителей на «Стальной стриптиз от настоящих мужчин» (16+). Так называется постановка местного народного театра о сталеварах. «Артисты Очерского народного театра для жителей и гостей Очерского городского округа повторяют свой спектакль, покоривший зрителей мастерской игрой и чувством юмора», — пишет в соцсети «ВКонтакте» Солодников. Мэр отмечает, что все деньги от продажи билетов пойдут на новогодние подарки для детей мобилизованных и детей с ограниченными возможностями здоровья. Спектакль «Стальной стриптиз от настоящих мужчин» поставлен по пьесе Бориса Бужора. По сюжету комедии, после закрытия завода бригада металлургов создает свое стрип-шоу, преодолевая комплексы и навязанные стереотипы.