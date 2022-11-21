21 ноября 2022

Мэр пермского города приглашает на «стриптиз от настоящих мужчин»

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Стриптиз мужской. Екатеринбург., стриптиз, ведро, мужской стриптиз, голый
В пьесе сталевары создают свое стрип-шоу (архивное фото) Фото:

Глава Очерского городского округа Пермского края Алексей Солодников в соцсетях пригласил жителей на «Стальной стриптиз от настоящих мужчин» (16+). Так называется постановка местного народного театра о сталеварах.

«Артисты Очерского народного театра для жителей и гостей Очерского городского округа повторяют свой спектакль, покоривший зрителей мастерской игрой и чувством юмора», — пишет в соцсети «ВКонтакте» Солодников. Мэр отмечает, что все деньги от продажи билетов пойдут на новогодние подарки для детей мобилизованных и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Спектакль «Стальной стриптиз от настоящих мужчин» поставлен по пьесе Бориса Бужора. По сюжету комедии, после закрытия завода бригада металлургов создает свое стрип-шоу, преодолевая комплексы и навязанные стереотипы.

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Глава Очерского городского округа Пермского края Алексей Солодников в соцсетях пригласил жителей на «Стальной стриптиз от настоящих мужчин» (16+). Так называется постановка местного народного театра о сталеварах. «Артисты Очерского народного театра для жителей и гостей Очерского городского округа повторяют свой спектакль, покоривший зрителей мастерской игрой и чувством юмора», — пишет в соцсети «ВКонтакте» Солодников. Мэр отмечает, что все деньги от продажи билетов пойдут на новогодние подарки для детей мобилизованных и детей с ограниченными возможностями здоровья. Спектакль «Стальной стриптиз от настоящих мужчин» поставлен по пьесе Бориса Бужора. По сюжету комедии, после закрытия завода бригада металлургов создает свое стрип-шоу, преодолевая комплексы и навязанные стереотипы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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