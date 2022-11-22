Мишустин выполнил срочное задание Путина по спецоперации

22 ноября 2022 в 15:47 Размер текста - 17 +

Целевые задания сформированы, утверждены и приняты к исполнению, сообщает Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выполнил срочное задание, которое раннее давал ему президент России Владимир Путин. Об этом заявил Михаил Мишустин во время эфира с заседанием Координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил. «Целевые задания сформированы, утверждены и приняты к исполнению. Правительством также определен перечень федеральных ведомств, которые могут проводить госзакупки для нужд спецоперации по упрощенной процедуре у единственных поставщиков», — сказал он во время трансляции на Россия 24. Срочное задание президент РФ давал председателю правительства 14 ноября. О завершении его Мишустин доложил спустя восемь дней. Все задачи были направленны на нужды СВО. Среди них: создание эффективного механизма для обмена информацией между подразделениями и производителями специальной техники.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выполнил срочное задание, которое раннее давал ему президент России Владимир Путин. Об этом заявил Михаил Мишустин во время эфира с заседанием Координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил. «Целевые задания сформированы, утверждены и приняты к исполнению. Правительством также определен перечень федеральных ведомств, которые могут проводить госзакупки для нужд спецоперации по упрощенной процедуре у единственных поставщиков», — сказал он во время трансляции на Россия 24. Срочное задание президент РФ давал председателю правительства 14 ноября. О завершении его Мишустин доложил спустя восемь дней. Все задачи были направленны на нужды СВО. Среди них: создание эффективного механизма для обмена информацией между подразделениями и производителями специальной техники.