Пермякам предлагают встретить Новый год в Минеральных водах

Самая дешевая путевка обойдется в 15 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Турфирмы предлагают пермякам новогодние туры на курорты Кавказских Минеральных вод. Вылет из Перми состоится 25 декабря, сообщает турфирма Sunmar.

«Новогодний тур! Курорты Кавказских Минеральных вод из Перми. В стоимость туров входит перелет Пермь-Минеральные Воды Пермь, проживание и питание по программе, медицинская страховка», — указано в предложении турфирмы.

Можно выбрать поездку на шесть или на восемь ночей. Тур на шесть ночей в гостинице с двумя звездами обойдется в 15 тысяч рублей, с тремя-четырьмя звездами — около 20 тысяч рублей. Путешествие с проживанием в пятизвездочном отеле будет стоить 60 тысяч рублей. Стоимость путевки на восемь ночей составит от 27 тысяч рублей до 87 тысяч рублей- в зависимости от звездности гостиницы.

Ранее URA.RU сообщало, что пермякам предложили встретить Новый год в Чердыни. Двухдневный тур обойдется в 18 тысяч рублей на человека.