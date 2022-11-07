07 ноября 2022

Пермякам предлагают провести новогоднюю ночь в Чердыни за 18 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Чердынь, старинные ворота, памятники истории, памятники архитектуры, чердынь, сердце пармы, река колва, парма
Турфирма предлагает двухдневный тур в Чердынь Фото:

Пермякам предложили встретить Новый год в «сердце Пармы» — в туре по Чердыни. Информацию разместила в своих соцсетях турфима «РаСветТур».

«Приглашаем вас встретить Новый год на древних Чердынских холмах в сердце Пармы! Мы совершим путешествие по историческим местам, описанным в книге Алексея Иванова „Сердце Пармы“, перенесемся в Чердынское княжество, примерим на себя доспехи, побываем на праздничном кинопоказе, познакомимся с историческими коллекциями Чердынского музея, теплой компанией встретим 2023 год», — указано в анонсе поездки.

Тур рассчитан на два дня. Выезд — утром 31 декабря. В программе — экскурсии по Соликамску, оттуда переезд в Чердынь, посещение местных достопримечательностей, праздничный новогодний ужин в гостинице с музыкальными номерами, шоу фокусников. 1 января состоится праздничный кинопоказ фильма «Сердце Пармы», посещение музеев и выезд в Пермь. Стоимость такого тура составит 12950 рублей на одну персону. Также дополнительно нужно будет оплатить 5000 рублей с человека за гала-ужин.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермские турфирмы открыли продажи на новогодние туры. Среди предложений есть поход в горы с палаткой, горнолыжный спорт в Казахстане и даже возможность отправиться на поиски Санта-Клауса в Турцию.

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Пермякам предложили встретить Новый год в «сердце Пармы» — в туре по Чердыни. Информацию разместила в своих соцсетях турфима «РаСветТур». «Приглашаем вас встретить Новый год на древних Чердынских холмах в сердце Пармы! Мы совершим путешествие по историческим местам, описанным в книге Алексея Иванова „Сердце Пармы“, перенесемся в Чердынское княжество, примерим на себя доспехи, побываем на праздничном кинопоказе, познакомимся с историческими коллекциями Чердынского музея, теплой компанией встретим 2023 год», — указано в анонсе поездки. Тур рассчитан на два дня. Выезд — утром 31 декабря. В программе — экскурсии по Соликамску, оттуда переезд в Чердынь, посещение местных достопримечательностей, праздничный новогодний ужин в гостинице с музыкальными номерами, шоу фокусников. 1 января состоится праздничный кинопоказ фильма «Сердце Пармы», посещение музеев и выезд в Пермь. Стоимость такого тура составит 12950 рублей на одну персону. Также дополнительно нужно будет оплатить 5000 рублей с человека за гала-ужин. Ранее URA.RU рассказывало, что пермские турфирмы открыли продажи на новогодние туры. Среди предложений есть поход в горы с палаткой, горнолыжный спорт в Казахстане и даже возможность отправиться на поиски Санта-Клауса в Турцию.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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