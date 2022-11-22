Тюменский депутат Госдумы назвал украинских солдат бандитами

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Заседание ЕР. Курган , квитка иван
Иван Квитка привал наказать украинских военных Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы от Тюменской области Иван Квитка призвал наказать украинских военных, виновных в расстреле российских солдат. Об этом парламентарий написал в своем telegram-канале. Солдат ВСУ депутат назвал бандитами.

«Умышленное убийство безоружных пленных является зверским военным преступлением пособников укровермахта. Бандиты 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ не должны оставаться безнаказанными», — написал Квитка.

Ранее в СМИ появилось видео, на котором украинские военные расстреляли российских пленных, уже лежавших на земле. В Следственном комитете России по факту этого инцидента возбудили уголовное дело. ООН призвала все стороны конфликта начать расследование.

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Депутат Госдумы от Тюменской области Иван Квитка призвал наказать украинских военных, виновных в расстреле российских солдат. Об этом парламентарий написал в своем telegram-канале. Солдат ВСУ депутат назвал бандитами. «Умышленное убийство безоружных пленных является зверским военным преступлением пособников укровермахта. Бандиты 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ не должны оставаться безнаказанными», — написал Квитка. Ранее в СМИ появилось видео, на котором украинские военные расстреляли российских пленных, уже лежавших на земле. В Следственном комитете России по факту этого инцидента возбудили уголовное дело. ООН призвала все стороны конфликта начать расследование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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