Тюменский депутат Госдумы назвал украинских солдат бандитами

22 ноября 2022 в 16:00 Размер текста - 17 +

Иван Квитка привал наказать украинских военных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Госдумы от Тюменской области Иван Квитка призвал наказать украинских военных, виновных в расстреле российских солдат. Об этом парламентарий написал в своем telegram-канале. Солдат ВСУ депутат назвал бандитами. «Умышленное убийство безоружных пленных является зверским военным преступлением пособников укровермахта. Бандиты 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ не должны оставаться безнаказанными», — написал Квитка. Ранее в СМИ появилось видео, на котором украинские военные расстреляли российских пленных, уже лежавших на земле. В Следственном комитете России по факту этого инцидента возбудили уголовное дело. ООН призвала все стороны конфликта начать расследование.

Депутат Госдумы от Тюменской области Иван Квитка призвал наказать украинских военных, виновных в расстреле российских солдат. Об этом парламентарий написал в своем telegram-канале. Солдат ВСУ депутат назвал бандитами. «Умышленное убийство безоружных пленных является зверским военным преступлением пособников укровермахта. Бандиты 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ не должны оставаться безнаказанными», — написал Квитка. Ранее в СМИ появилось видео, на котором украинские военные расстреляли российских пленных, уже лежавших на земле. В Следственном комитете России по факту этого инцидента возбудили уголовное дело. ООН призвала все стороны конфликта начать расследование.