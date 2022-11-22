Тюменский депутат Госдумы назвал украинских солдат бандитами

Иван Квитка привал наказать украинских военных
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Депутат Госдумы от Тюменской области Иван Квитка призвал наказать украинских военных, виновных в расстреле российских солдат. Об этом парламентарий написал в своем telegram-канале. Солдат ВСУ депутат назвал бандитами.
«Умышленное убийство безоружных пленных является зверским военным преступлением пособников укровермахта. Бандиты 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ не должны оставаться безнаказанными», — написал Квитка.
Ранее в СМИ появилось видео, на котором украинские военные расстреляли российских пленных, уже лежавших на земле. В Следственном комитете России по факту этого инцидента возбудили уголовное дело. ООН призвала все стороны конфликта начать расследование.