Житель ХМАО, вступившись за мать, убил отчима арматурой

22 ноября 2022 в 17:07 Размер текста - 17 +

Удары арматурой стали смертельными Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителя Югорска будут судить за то, что он, вступившись за мать, которую избивал отчим, причинил тяжкий вред его здоровью, повлекший смерть. Об этом URA.RU узнало из официального сообщения на сайте следственного управления СК России по ХМАО. «По версии следствия, обвиняемый, из мести своему отчиму за причинение телесных повреждений матери, нанес тому удар рукой в область лица и удар металлической арматурой в область ноги, причинив тяжкий вред здоровью. После того, (отчим — прим. URA.RU) в ответ на избиение высказал оскорбления и угрозу расправой, обвиняемый вновь подошел и нанес не менее 3 ударов арматурой в область головы. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении. Следователями сделана вся необходимая работа по сбору доказательной базы и уголовное дело направлено в суд. Житель Югорска, защищавший мать, обвиняется в совершении преступлений, предусматривающих ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.



Ранее URA.RU сообщало, что в следственном управлении СКРФ по ХМАО завели уголовное дело на водителя маршрутки, который сломал нос ребенку в Сургуте (ХМАО). Водитель 69-й маршрутки избил подростка за то, что ребенок бросался снежками в автобус.

Жителя Югорска будут судить за то, что он, вступившись за мать, которую избивал отчим, причинил тяжкий вред его здоровью, повлекший смерть. Об этом URA.RU узнало из официального сообщения на сайте следственного управления СК России по ХМАО. «По версии следствия, обвиняемый, из мести своему отчиму за причинение телесных повреждений матери, нанес тому удар рукой в область лица и удар металлической арматурой в область ноги, причинив тяжкий вред здоровью. После того, (отчим — прим. URA.RU) в ответ на избиение высказал оскорбления и угрозу расправой, обвиняемый вновь подошел и нанес не менее 3 ударов арматурой в область головы. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении. Следователями сделана вся необходимая работа по сбору доказательной базы и уголовное дело направлено в суд. Житель Югорска, защищавший мать, обвиняется в совершении преступлений, предусматривающих ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Ранее URA.RU сообщало, что в следственном управлении СКРФ по ХМАО завели уголовное дело на водителя маршрутки, который сломал нос ребенку в Сургуте (ХМАО). Водитель 69-й маршрутки избил подростка за то, что ребенок бросался снежками в автобус.