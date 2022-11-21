На тюменском полигоне ТВВИКУ продолжается подготовка мобилизованных к СВО

Мобилизованные жители Тюменской области проходят боевую подготовку на полигоне ТВВИКУ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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Мобилизованные жители Тюменской области высоко оценили уровень военной подготовки, который для них организовали инструкторы ТВВИКУ. Добровольцы отметили высокий уровень профессионализма военных. Об этом со ссылкой на слова военнослужащих сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.

«Хотел сказать большое спасибо ТВВИКУ. Курсантам, которые нас готовят. Это действительно достойная смена придет тем офицерам, которые сейчас уходят в запас. Это настоящие специалисты и они нас готовят, [учат] тому, что сами знают. Я не ожидал того, что курсанты так отнесутся к этому. Это действительно большие молодцы. Спасибо им», — сообщил один из военнослужащих региональному Инфоцентру.

Также доброволец поблагодарил поваров, которые готовят пищу для военнослужащих в пункте размещения. Другой мобилизованный отметил высокий боевой настрой тюменцев. «Боевой дух, конечно, присутствует. Я вообще не переживаю. Все хорошо. Зачем переживать? Все мы вернемся, все будет хорошо», — сообщил он на кадрах видеозаписи, опубликованной Информационным центром правительства Тюменской области.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября 2022 года. В первую очередь, под нее попали военнослужащие запаса, имеющие боевой опыт и определенными ВУС. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о том, что задачи по призыву выполнены. Частичная мобилизация завершена.