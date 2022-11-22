В Пермском крае демобилизовали многодетного отца

Многодетный отец получил отсрочку от частичной мобилизации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Центр помощи ошибочно мобилизованным общероссийского движения Народный фронт добился отсрочки от частичной мобилизации для жителя Пермского края, у которого имеется пять детей. С просьбой помочь вернуть мужчину к активистам ОНФ обратилась его супруга.

«В Народный фронт обратилась жена жителя Карагайского района, который был мобилизован и отправлен в учебный центр Елани. Все дети, младшему из которых всего пять лет, а двое старших 17 и 18 лет — студенты очной формы обучения, находятся на иждивении. Супруга работает на полставки. В попытках вернуть мужа она обращалась почти во все возможные инстанции, и получала отказ», — сообщается на сайте Пермского отделения ОНФ.

Активисты ОНФ направили обращение в региональную мобилизационную комиссию. Там, учитывая семейные обстоятельства мужчины, приняли решение о демобилизации. Центр содействия ошибочно мобилизованным в Пермском крае начал работу 26 сентября 2022 года. На сегодня его активисты помогли 60 жителям региона, а также провели более полутора тысяч консультаций с гражданами по вопросам мобилизации.