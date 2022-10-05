ОНФ добился отмены мобилизации для шестерых пермяков

В ОНФ помогли пермякам, ошибочно попавшим под мобилизацию Фото: Илья Московец © URA.RU

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В Пермском крае Общероссийский народный фронт добился отмены мобилизации для шестерых жителей региона, большая часть из которых, студенты. Об этом URA.RU сообщила пресс-секретарь реготделения общества Надежда Пащенко.

«К нам обратились студенты ПНИПУ, ПГНИУ из Александровска, Кудымкара и Губахи. У всех схожие проблемы: им пришлось явиться в военкомат, поскольку студенты получили повестки. Затем молодые люди обратились к нам. Мы их консультировали, как и что необходимо сделать, чтобы не попасть под мобилизацию, и получить отсрочку. Еще один обратившийся, это пожарный. Сотрудник краевого ГУ МЧС почему-то остался без брони, мы ему также помогли», — рассказала Пащенко.

Ранее стало известно, что в числе резервистов из Пермского края, уехавших в учебный центр Елани, оказался студент из Чайковского. Вернуться домой по ошибке мобилизованному пермяку помогли в реготделении ОНФ. Также в общественной организации организовали линию по приему обращений об ошибочно мобилизованных.

Частичная мобилизация объявлена президентом Владимиром Путиным 21 сентября. По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, первый этап мобилизации регион выполнил на 100%.