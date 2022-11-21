В Тюменской области ужесточили доступ к чиновникам

22 ноября 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

В мэрию Тобольска стало сложнее проходить как силовикам, так и самим сотрудникам администрации Фото: Денис Моргунов © URA.RU Власти Тобольска обновили правила допуска посетителей и сотрудников в здание администрации, ужесточив режим. Документ официально опубликован. В частности, в вотчину чиновников стало сложнее проходить силовикам, а возле мэрии запретили митинги. «О пропускном и внутриобъектовом режимах в администрации Тобольска. Вход посетителей и сотрудников осуществляется по пропускам. В здании и на прилегающей территории категорически запрещается организовывать митинги, вести агитацию и религиозную пропаганду, употреблять алкоголь и запрещенные вещества», — говорится в новом варианте распоряжения администрации. Старая редакция документа была датирована 2014 годом. Как пояснили в пресс-службе мэрии, его необходимо было актуализировать. В частности, в распоряжении расписали подробный алгоритм действий по оказанию помощи маломобильным гражданам и инвалидам. Их будут встречать на улице, помогать раздеться в гардеробе, провожать в нужные кабинеты и даже помогать при посещении туалета, если это требуется. В старом документе таких нюансов указано не было. Кроме того, он разрешал сотрудникам мэрии беспрепятственно входить в здание, не предъявляя никаких пропусков. Также ужесточили требования к проходу для представителей силовых ведомств — ФСБ, МВД, прокуратуры. Ранее они могли посещать мэрию круглосуточно, в выходные и праздники, записи об этом не велись. Теперь такое право из документа исключено.

Власти Тобольска обновили правила допуска посетителей и сотрудников в здание администрации, ужесточив режим. Документ официально опубликован. В частности, в вотчину чиновников стало сложнее проходить силовикам, а возле мэрии запретили митинги. «О пропускном и внутриобъектовом режимах в администрации Тобольска. Вход посетителей и сотрудников осуществляется по пропускам. В здании и на прилегающей территории категорически запрещается организовывать митинги, вести агитацию и религиозную пропаганду, употреблять алкоголь и запрещенные вещества», — говорится в новом варианте распоряжения администрации. Старая редакция документа была датирована 2014 годом. Как пояснили в пресс-службе мэрии, его необходимо было актуализировать. В частности, в распоряжении расписали подробный алгоритм действий по оказанию помощи маломобильным гражданам и инвалидам. Их будут встречать на улице, помогать раздеться в гардеробе, провожать в нужные кабинеты и даже помогать при посещении туалета, если это требуется. В старом документе таких нюансов указано не было. Кроме того, он разрешал сотрудникам мэрии беспрепятственно входить в здание, не предъявляя никаких пропусков. Также ужесточили требования к проходу для представителей силовых ведомств — ФСБ, МВД, прокуратуры. Ранее они могли посещать мэрию круглосуточно, в выходные и праздники, записи об этом не велись. Теперь такое право из документа исключено.