Михаил Скоков привез юбиляру подарки и пожелал долголетия и здоровья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков 22 ноября посетил 95-летнего участника Великой Отечественной войны Николая Сергеичева. За свою долгую жизнь юбиляр не только участвовал в операциях по ликвидации банд, но и долгие годы служил в милиции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полицейского главка.

«Николай Сергеичев был призван в армию в 1944 году, а после войны продолжил службу на погранзаставе, принимая непосредственное участие в боевых операциях по обезвреживанию вооруженных бандитов. Награжден медалью „За Победу над Германией в ВОВ в1941—1945 гг“, юбилейной медалью „20 лет Победы в ВОВ 1941—1945 гг“. Служить в милицию Николай Петрович пришел в сентябре 1955 года и вышел в отставку в мае 1994 года в звании подполковника милиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В день 95-летия Николая Петровича Скоков привез почетному южноуральцу не только подарки, но и пожелания крепкого здоровья, бодрости духа и долголетия. Ветеран поделился с начальником регионального главка воспоминаниями о военном прошлом. Он рассказал, что в общей сложности прослужил в силовых структурах 47 лет.

«Такие люди достойны самого глубокого уважения. Пенсионеру МВД будет оказана вся необходимая помощь в поддержании здоровья, решении социально-бытовых вопросов, ведь работе с ветеранами в областном главке уделяется значительное внимание», — отметил Скоков.

В ответ юбиляр поблагодарил за заботу и внимание. Он пожелал полиции успехов по охране покоя граждан и поддержанию порядка в регионе.

Юбиляр рассказал, что в общей сложности прослужил в силовых структурах 47 лет Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»