В Челябинске автобус 51 изменит свой маршрут

В Челябинске автобус 51 (Сосновка — Братьев Кашириных) поменяет свой маршрут. Об этом сообщает пресс-служба регионального организатора движения общественного транспорта.
«С 1 декабря по многочисленным просьбам пассажиров, а также для разгрузки автобуса 64 на участке от 40-летия Победы до Алого поля маршрут автобуса 51 изменяется. Он будет следовать от поселка Сосновка по улицам Свердловский проспект, проспект Ленина, Энгельса, Труда, Северо-Крымская, Братьев Кашириных, Молодогвардейцев, Университетская Набережная, Чичерина, Братьев Кашириных. В остальном — без изменений», — пояснили URA.RU транспортники.
Автобус 51 будет ходить каждые 20-30 минут ежедневно. До этого в Челябинске трамваи №5 и №7 поменяли свой маршрут.
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