В Челябинске автобус 51 изменит свой маршрут

22 ноября 2022 в 23:28 Размер текста - 17 +

Интервал движения автобуса составит 20-30 минут Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске автобус 51 (Сосновка — Братьев Кашириных) поменяет свой маршрут. Об этом сообщает пресс-служба регионального организатора движения общественного транспорта. «С 1 декабря по многочисленным просьбам пассажиров, а также для разгрузки автобуса 64 на участке от 40-летия Победы до Алого поля маршрут автобуса 51 изменяется. Он будет следовать от поселка Сосновка по улицам Свердловский проспект, проспект Ленина, Энгельса, Труда, Северо-Крымская, Братьев Кашириных, Молодогвардейцев, Университетская Набережная, Чичерина, Братьев Кашириных. В остальном — без изменений», — пояснили URA.RU транспортники. Автобус 51 будет ходить каждые 20-30 минут ежедневно. До этого в Челябинске трамваи №5 и №7 поменяли свой маршрут.

В Челябинске автобус 51 (Сосновка — Братьев Кашириных) поменяет свой маршрут. Об этом сообщает пресс-служба регионального организатора движения общественного транспорта. «С 1 декабря по многочисленным просьбам пассажиров, а также для разгрузки автобуса 64 на участке от 40-летия Победы до Алого поля маршрут автобуса 51 изменяется. Он будет следовать от поселка Сосновка по улицам Свердловский проспект, проспект Ленина, Энгельса, Труда, Северо-Крымская, Братьев Кашириных, Молодогвардейцев, Университетская Набережная, Чичерина, Братьев Кашириных. В остальном — без изменений», — пояснили URA.RU транспортники. Автобус 51 будет ходить каждые 20-30 минут ежедневно. До этого в Челябинске трамваи №5 и №7 поменяли свой маршрут.