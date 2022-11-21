21 ноября 2022

В Челябинске автобус 51 изменит свой маршрут

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск , зима, буран, погода, общественный транспорт, снегопад, климат, проспект ленина, мороз, городской автобус
Интервал движения автобуса составит 20-30 минут Фото:

В Челябинске автобус 51 (Сосновка — Братьев Кашириных) поменяет свой маршрут. Об этом сообщает пресс-служба регионального организатора движения общественного транспорта.

«С 1 декабря по многочисленным просьбам пассажиров, а также для разгрузки автобуса 64 на участке от 40-летия Победы до Алого поля маршрут автобуса 51 изменяется. Он будет следовать от поселка Сосновка по улицам Свердловский проспект, проспект Ленина, Энгельса, Труда, Северо-Крымская, Братьев Кашириных, Молодогвардейцев, Университетская Набережная, Чичерина, Братьев Кашириных. В остальном — без изменений», — пояснили URA.RU транспортники.

Автобус 51 будет ходить каждые 20-30 минут ежедневно. До этого в Челябинске трамваи №5 и №7 поменяли свой маршрут.

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В Челябинске автобус 51 (Сосновка — Братьев Кашириных) поменяет свой маршрут. Об этом сообщает пресс-служба регионального организатора движения общественного транспорта. «С 1 декабря по многочисленным просьбам пассажиров, а также для разгрузки автобуса 64 на участке от 40-летия Победы до Алого поля маршрут автобуса 51 изменяется. Он будет следовать от поселка Сосновка по улицам Свердловский проспект, проспект Ленина, Энгельса, Труда, Северо-Крымская, Братьев Кашириных, Молодогвардейцев, Университетская Набережная, Чичерина, Братьев Кашириных. В остальном — без изменений», — пояснили URA.RU транспортники. Автобус 51 будет ходить каждые 20-30 минут ежедневно. До этого в Челябинске трамваи №5 и №7 поменяли свой маршрут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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