«Почта России» вынудила пермские власти выкупить свое отделение

23 ноября 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

«Почта России» получит более 4 млн за свое отделение Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Администрация Перми выкупит у «Почты России» помещение в аварийном здании, находящемся по адресу ул. Василия Каменского, 26. Ранее в нем располагалось почтовое отделение, но после признания здания аварийным, власти должны были выкупить у компании помещения, но не торопились этого делать. Об этом говорится в решении Арбитражного суда Пермского края. «Суд решил обязать администрацию Перми заключить соглашение о выкупе нежилых помещений, общей площадью 74,2 квадратных метра, расположенных на первом этаже здания по ул. В. Каменских, 26 по выкупной цене 4,45 млн рублей. Решение суда является основанием для внесения сведений в единый государственный реестр недвижимости записи о переходе права собственности на нежилое помещение», — сообщается в документе. Здание было признано аварийным еще в 2019 году. В 2020 году «Почта России» направляла в адрес администрации досудебную претензию о выплате компенсации, но деньги не были перечислены.

Администрация Перми выкупит у «Почты России» помещение в аварийном здании, находящемся по адресу ул. Василия Каменского, 26. Ранее в нем располагалось почтовое отделение, но после признания здания аварийным, власти должны были выкупить у компании помещения, но не торопились этого делать. Об этом говорится в решении Арбитражного суда Пермского края. «Суд решил обязать администрацию Перми заключить соглашение о выкупе нежилых помещений, общей площадью 74,2 квадратных метра, расположенных на первом этаже здания по ул. В. Каменских, 26 по выкупной цене 4,45 млн рублей. Решение суда является основанием для внесения сведений в единый государственный реестр недвижимости записи о переходе права собственности на нежилое помещение», — сообщается в документе. Здание было признано аварийным еще в 2019 году. В 2020 году «Почта России» направляла в адрес администрации досудебную претензию о выплате компенсации, но деньги не были перечислены.