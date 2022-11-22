22 ноября 2022

Миллиардер Рыболовлев аннулировал лицензии своей пермской компании

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Заседание комиссии по местному самоуправлению. Курган , депутат, чиновник, документы, руки, бумаги к заседанию
Документы, разрешающие работу, аннулированы Фото:

Российский миллиардер, экс-глава «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев вывел с рынка свою пермскую компанию. Речь идет о ЗАО «Инвестиционная компания „Финансовый дом“».

«У ЗАО „Инвестиционная компания ‚Финансовый Дом‘“ аннулированы все четыре имевшихся лицензии на осуществление деятельности», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс». ИК «Финансовый дом» проработала на рынке ценных бумаг 25 лет.

О том, что Рыболовлев намерен свернуть большую часть своего пермского бизнеса стало известно в ноябре 2021 года. Миллиардер был управляющим «Уралкалия» с 2000 до 2010 год. В 2011 году бизнесмен избавился от активов компании и переехал в Монако, где купил футбольный клуб.

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Российский миллиардер, экс-глава «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев вывел с рынка свою пермскую компанию. Речь идет о ЗАО «Инвестиционная компания „Финансовый дом“». «У ЗАО „Инвестиционная компания ‚Финансовый Дом‘“ аннулированы все четыре имевшихся лицензии на осуществление деятельности», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс». ИК «Финансовый дом» проработала на рынке ценных бумаг 25 лет. О том, что Рыболовлев намерен свернуть большую часть своего пермского бизнеса стало известно в ноябре 2021 года. Миллиардер был управляющим «Уралкалия» с 2000 до 2010 год. В 2011 году бизнесмен избавился от активов компании и переехал в Монако, где купил футбольный клуб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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