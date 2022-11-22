Миллиардер Рыболовлев аннулировал лицензии своей пермской компании

23 ноября 2022 в 09:41 Размер текста - 17 +

Документы, разрешающие работу, аннулированы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российский миллиардер, экс-глава «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев вывел с рынка свою пермскую компанию. Речь идет о ЗАО «Инвестиционная компания „Финансовый дом“». «У ЗАО „Инвестиционная компания ‚Финансовый Дом‘“ аннулированы все четыре имевшихся лицензии на осуществление деятельности», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс». ИК «Финансовый дом» проработала на рынке ценных бумаг 25 лет. О том, что Рыболовлев намерен свернуть большую часть своего пермского бизнеса стало известно в ноябре 2021 года. Миллиардер был управляющим «Уралкалия» с 2000 до 2010 год. В 2011 году бизнесмен избавился от активов компании и переехал в Монако, где купил футбольный клуб.

Российский миллиардер, экс-глава «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев вывел с рынка свою пермскую компанию. Речь идет о ЗАО «Инвестиционная компания „Финансовый дом“». «У ЗАО „Инвестиционная компания ‚Финансовый Дом‘“ аннулированы все четыре имевшихся лицензии на осуществление деятельности», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс». ИК «Финансовый дом» проработала на рынке ценных бумаг 25 лет. О том, что Рыболовлев намерен свернуть большую часть своего пермского бизнеса стало известно в ноябре 2021 года. Миллиардер был управляющим «Уралкалия» с 2000 до 2010 год. В 2011 году бизнесмен избавился от активов компании и переехал в Монако, где купил футбольный клуб.