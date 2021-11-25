Пермский миллиардер избавляется от недвижимости

Рыболовлев продает недвижимость и компанию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермский миллиардер Дмитрий Рыболовлев (экс-глава «Уралкалия») продает недвижимость в Перми и сворачивает свой бизнес. Речь идет о ЗАО «Инвестиционная компания „Финансовый дом“».

«Дмитрий Рыболовлев принял решение о сворачивании большей части своего пермского бизнеса. Речь идет о продаже недвижимости в Перми, а также сворачивании клиентского бизнеса в ЗАО „Инвестиционная компания ‚Финансовый дом‘“», — сообщает «Коммерсантъ — Прикамье». Весной компания выставляла на продажу несколько этажей бизнес-центра на Ленина, 64.

Источник издания сообщил, что продажа активов компании связана с тем, что Рыболовлева перестал устраивать масштаб его бизнеса. Также дела требуют личного участия миллиардера, который давно проживает в Европе.

Ранее Рыболовлев уже избавлялся от другого своего бизнеса — компании «Пермгеологодобыча». Предприятие должно было заниматься добычей алмазов, однако в последние несколько лет своего существования компания не вела никакую финансово-хозяйственную деятельность.

Рыболовлев был управляющим «Уралкалия» с 2000 до 2010 год. В 2011 году бизнесмен избавился от активов компании и переехал в Монако, где купил футбольный клуб. Рыболовлев в течение многих лет входит в список Forbes, как один из самых богатых россиян.