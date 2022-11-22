22 ноября 2022
21 ноября 2022

Комарова назначила нового главу дептруда ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Инаугурация главы Звериноголовского района Михаила Шейгец. С. Звериноголовское, депутат, чиновник, портфель, назначение
Романа Белкина назначили главой регионального департамента Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила Романа Белкина директором регионального департамента труда и занятости населения. Об этом сообщает департамент общественных, внешних связей округа.

«С 23 ноября Роман Белкин назначен на должность директора департамента труда и занятости населения автономного округа. До назначения занимал должность начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования в этом же департаменте», — уточнили в депсвязи.

Ранее URA.RU рассказывало, что аккаунт департамента труда и занятости населения ХМАО в соцсетях оказался заблокирован. Исполняющим обязанности директора департамента ранее был Валерий Беспояско.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила Романа Белкина директором регионального департамента труда и занятости населения. Об этом сообщает департамент общественных, внешних связей округа. «С 23 ноября Роман Белкин назначен на должность директора департамента труда и занятости населения автономного округа. До назначения занимал должность начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования в этом же департаменте», — уточнили в депсвязи. Ранее URA.RU рассказывало, что аккаунт департамента труда и занятости населения ХМАО в соцсетях оказался заблокирован. Исполняющим обязанности директора департамента ранее был Валерий Беспояско.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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