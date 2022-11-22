Комарова назначила нового главу дептруда ХМАО

Романа Белкина назначили главой регионального департамента
Губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила Романа Белкина директором регионального департамента труда и занятости населения. Об этом сообщает департамент общественных, внешних связей округа.
«С 23 ноября Роман Белкин назначен на должность директора департамента труда и занятости населения автономного округа. До назначения занимал должность начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования в этом же департаменте», — уточнили в депсвязи.
Ранее URA.RU рассказывало, что аккаунт департамента труда и занятости населения ХМАО в соцсетях оказался заблокирован. Исполняющим обязанности директора департамента ранее был Валерий Беспояско.
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