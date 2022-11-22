Куйвашев поощрил врача, спасшего девушку с ножевыми ранениями

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поощрил врача-травматолога-ортопеда Владислава Гребенюк, который спас девушку с многочисленными ножевыми ранениями. В список награжденных вошли еще 65 медиков.
«Одним из лауреатов премии I степени в номинации „Спасение года“ стал врач-травматолог-ортопед Владислав Гребенюк. Он спас 19-летнюю Анастасию Маторину, которую привезли в больницу в тяжелом состоянии с множественными ножевыми ранениями», — сказано в письме.
Также, Куйвашев особо выделил врача-акушера-гинеколога Станислава Комарницкого. «Благодаря ему на свет появилась не одна сотня новорожденных, акушерская служба медучреждения получила высокий международный статус „Больница, доброжелательная к ребенку“. Пациентки с благодарностью отмечают внимательное отношение врача», — следует в сообщении.
Всего утверждены 22 премии I степени в размере 270 тысяч рублей каждая, 22 премии II степени — по 220 тысяч рублей и III степени — по 160 тысяч рублей. Евгений Куйвашев учредил ежегодные премии для работников системы здравоохранения Свердловской области и волонтеров-медиков в мае 2021 года.
Ранее URA.RU сообщало, что власти выделили Свердловской области средства на развитие медицины. По программе модернизации первичного звена здравоохранения в больницу №20 направлено 35 миллионов рублей.
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Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поощрил врача-травматолога-ортопеда Владислава Гребенюк, который спас девушку с многочисленными ножевыми ранениями. В список награжденных вошли еще 65 медиков. «Одним из лауреатов премии I степени в номинации „Спасение года“ стал врач-травматолог-ортопед Владислав Гребенюк. Он спас 19-летнюю Анастасию Маторину, которую привезли в больницу в тяжелом состоянии с множественными ножевыми ранениями», — сказано в письме. Также, Куйвашев особо выделил врача-акушера-гинеколога Станислава Комарницкого. «Благодаря ему на свет появилась не одна сотня новорожденных, акушерская служба медучреждения получила высокий международный статус „Больница, доброжелательная к ребенку“ . Пациентки с благодарностью отмечают внимательное отношение врача », — следует в сообщении. Всего утверждены 22 премии I степени в размере 270 тысяч рублей каждая, 22 премии II степени — по 220 тысяч рублей и III степени — по 160 тысяч рублей . Евгений Куйвашев учредил ежегодные премии для работников системы здравоохранения Свердловской области и волонтеров- медиков в мае 2021 года. Ранее URA.RU сообщало, что в ласти выделили Свердловской области средства на развитие медицины. По программе модернизации первичного звена здравоохранения в больницу №20 направлено 35 миллионов рублей.