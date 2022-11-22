Куйвашев поощрил врача, спасшего девушку с ножевыми ранениями

Губернатор Свердловской области наградил врача, который спас девушку с ножевыми ранениями, в список награжденных вошли еще 65 медиков

Евгений Куйвашев поощрил свердловских врачей за проделанную работу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поощрил врача-травматолога-ортопеда Владислава Гребенюк, который спас девушку с многочисленными ножевыми ранениями. В список награжденных вошли еще 65 медиков.

«Одним из лауреатов премии I степени в номинации „Спасение года“ стал врач-травматолог-ортопед Владислав Гребенюк. Он спас 19-летнюю Анастасию Маторину, которую привезли в больницу в тяжелом состоянии с множественными ножевыми ранениями», — сказано в письме.

Также, Куйвашев особо выделил врача-акушера-гинеколога Станислава Комарницкого. «Благодаря ему на свет появилась не одна сотня новорожденных, акушерская служба медучреждения получила высокий международный статус „Больница, доброжелательная к ребенку“. Пациентки с благодарностью отмечают внимательное отношение врача», — следует в сообщении.

Всего утверждены 22 премии I степени в размере 270 тысяч рублей каждая, 22 премии II степени — по 220 тысяч рублей и III степени — по 160 тысяч рублей. Евгений Куйвашев учредил ежегодные премии для работников системы здравоохранения Свердловской области и волонтеров-медиков в мае 2021 года.

Ранее URA.RU сообщало, что власти выделили Свердловской области средства на развитие медицины. По программе модернизации первичного звена здравоохранения в больницу №20 направлено 35 миллионов рублей.