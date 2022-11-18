Федеральный министр оценил потенциал развития медицинской промышленности в Свердловской области

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко: в Свердловской области активно развивается медицинская промышленность

Михаил Мурашко проверил 20-ю больницу в Екатеринбурге Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, прилетевший 19 ноября с рабочим визитом в Екатеринбург, отметил потенциал региона в производстве медизделий и лекарств. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Здесь [в Свердловской области] активно развивается медицинская промышленность. Правительство выделило дополнительные средства региону для приобретения лабораторного оборудования, которое будет проводить тестирование. Производители препаратов смогут на этапе разработки отслеживать качество изделия, проводить дорегистрационные процедуры и заключать договоры», — цитирует ДИП слова Мурашко.

Михаил Мурашко прилетел в Екатеринбург с проверкой в Центральную городскую больницу №20, где посетил поликлинику №1. Он пояснил, что выбрал именно это медучреждение, потому что здесь идет реализация проекта взаимодействия с пациентами. «Идет модернизация первичного звена. Это не только капитальные ремонты, но и модернизация коммуникации с пациентами на всех этапах, а также сокращение времени ожидания получения помощи. Это типичная городская больница, на примере которой видно, как меняется ситуация», — заявил Мурашко.

По программе модернизации первичного звена здравоохранения в больницу №20 направлено 35 миллионов рублей. На эти средства приобретены — компьютерный томограф, два цифровых маммографа, два видеоэндоскопических комплекса и многое другое.

Ранее URA.RU писало, что министр здравоохранения Михаил Мурашко пообещал проверить доступность вакцин от пневмококка для жителей Екатеринбурга. Также он сообщил о том, что в Свердловской области появится лаборатория контроля качества медизделий и раскрыл, как решить проблему с очередями к врачам.