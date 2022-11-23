Неизвестный застрелил 10 человек в продуктовом магазине в США

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Подозреваемый в начале массовой стрельбы уничтожен Фото:

В результате стрельбы в продуктовом магазине Walmart в штате Вирджиния (США) погибли около 10 человек. Об этом сообщает Wavy.

«Погибло не более 10 человек», — пишет Wavy, ссылаясь на информацию от представителя полиции. Уточняется, что подозреваемый в массовой стрельбе также погиб.

На месте происшествия находится около 40 машин скорой помощи. Возле магазина наблюдается «массовое реагирование полиции».

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В результате стрельбы в продуктовом магазине Walmart в штате Вирджиния (США) погибли около 10 человек. Об этом сообщает Wavy. «Погибло не более 10 человек», — пишет Wavy, ссылаясь на информацию от представителя полиции. Уточняется, что подозреваемый в массовой стрельбе также погиб. На месте происшествия находится около 40 машин скорой помощи. Возле магазина наблюдается «массовое реагирование полиции».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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