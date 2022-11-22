22 ноября 2022

Пермякам подсказали, когда выгоднее взять отпуск в 2023 году

Больше отпускных получат пермяки, ушедшие в отпуск в марте, августе и октябре
© Служба новостей «URA.RU»
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Лучше не брать отпуск в январе и феврале Фото:

В 2023 году выгоднее всего пермякам взять отпуск в марте, августе или октябре. Тогда они получат максимально высокие выплаты, подсчитали в компании Head Hunter.

«Наиболее выгодные для отпуска те месяцы, где больше всего рабочих дней. Например, в 2023 году с точки зрения денег наиболее выгодно брать отпуск в августе (23 рабочих дня), а также в марте и октябре (по 22 рабочих дня)», — сообщили аналитики URA.RU. Наименьшие выплаты получат те, кто уйдет на отдых в январе и феврале.

В HH отмечают, что пермяки предпочитают брать отпуск в августе (48%) и июле (44%). При этом 42% опрошенных говорят, что стандартного отпуска в 28 дней им мало.

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В 2023 году выгоднее всего пермякам взять отпуск в марте, августе или октябре. Тогда они получат максимально высокие выплаты, подсчитали в компании Head Hunter. «Наиболее выгодные для отпуска те месяцы, где больше всего рабочих дней. Например, в 2023 году с точки зрения денег наиболее выгодно брать отпуск в августе (23 рабочих дня), а также в марте и октябре (по 22 рабочих дня)», — сообщили аналитики URA.RU. Наименьшие выплаты получат те, кто уйдет на отдых в январе и феврале. В HH отмечают, что пермяки предпочитают брать отпуск в августе (48%) и июле (44%). При этом 42% опрошенных говорят, что стандартного отпуска в 28 дней им мало.
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