Работники крупнейшего поставщика Apple устроили массовые забастовки

Сотрудники поставщика Apple недовольны ситуацией с зарплатами Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU

В Чжэнчжоу (Китай) сотрудники устроили забастовки на заводе, который принадлежит Foxconn — поставщику техники Apple. Об этом сообщают СМИ.

«Сотни рабочих протестовали в кампусе, где находится крупнейшая в мире фабрика по производству iPhone. Несколько человек заявили в прямом эфире, что протестовали после того, как им сообщили, что они получат бонусы позже, чем было обещано изначально», — пишет Reuters.

Также бывшие рабочие говорили о нехватке продовольствия и жестких правилах карантина. Издание отмечает, что люди сносили баннеры, которые установлены в карантинных зонах.

Bloomberg также сообщает, что причиной возмущения рабочих стала невыплата зарплат. Из-за протестов начались столкновения протестующих с сотрудниками службы безопасности, отмечает издание. По информации источника, несколько рабочих были ранены.

Foxconn является крупнейшим производителем iPhone, на его долю приходится около 70% мировых поставок этих смартфонов. Компания производит большую часть техники на заводе в Чжэнчжоу.