Работники крупнейшего поставщика Apple устроили массовые забастовки

В Чжэнчжоу (Китай) сотрудники устроили забастовки на заводе, который принадлежит Foxconn — поставщику техники Apple. Об этом сообщают СМИ.
«Сотни рабочих протестовали в кампусе, где находится крупнейшая в мире фабрика по производству iPhone. Несколько человек заявили в прямом эфире, что протестовали после того, как им сообщили, что они получат бонусы позже, чем было обещано изначально», — пишет Reuters.
Также бывшие рабочие говорили о нехватке продовольствия и жестких правилах карантина. Издание отмечает, что люди сносили баннеры, которые установлены в карантинных зонах.
Bloomberg также сообщает, что причиной возмущения рабочих стала невыплата зарплат. Из-за протестов начались столкновения протестующих с сотрудниками службы безопасности, отмечает издание. По информации источника, несколько рабочих были ранены.
Foxconn является крупнейшим производителем iPhone, на его долю приходится около 70% мировых поставок этих смартфонов. Компания производит большую часть техники на заводе в Чжэнчжоу.
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В Чжэнчжоу (Китай) сотрудники устроили забастовки на заводе, который принадлежит Foxconn — поставщику техники Apple. Об этом сообщают СМИ. «Сотни рабочих протестовали в кампусе, где находится крупнейшая в мире фабрика по производству iPhone. Несколько человек заявили в прямом эфире, что протестовали после того, как им сообщили, что они получат бонусы позже, чем было обещано изначально», — пишет Reuters. Также бывшие рабочие говорили о нехватке продовольствия и жестких правилах карантина. Издание отмечает, что люди сносили баннеры, которые установлены в карантинных зонах. Bloomberg также сообщает, что причиной возмущения рабочих стала невыплата зарплат. Из-за протестов начались столкновения протестующих с сотрудниками службы безопасности, отмечает издание. По информации источника, несколько рабочих были ранены. Foxconn является крупнейшим производителем iPhone, на его долю приходится около 70% мировых поставок этих смартфонов. Компания производит большую часть техники на заводе в Чжэнчжоу.