Пермякам предлагают слетать на три ночи в Санкт-Петербург за 14 тысяч

23 ноября 2022 в 11:22 Размер текста - 17 +

Вылет запланирован на 1 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермяки смогут слетать в Санкт-Петербург на три ночи за 14-15 тысяч рублей. Такое предложение выложила турфирма «АВТ Тревел» на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «В сказочный Санкт-Петербург из Перми! Лучшая цена! В стоимость туров входит перелет Пермь — Санкт-Петербург — Пермь, проживание и питание по программе, медицинская страховка», — указано в предложении турфирмы. Вылет состоится 1 декабря. Тур рассчитан на три ночи. Проживая в отеле с тремя звездами путевка обойдется в 14400 рублей, с четырьмя — от 15300 рублей. За отель с пятью звездами придется выложить от 22300 рублей. Стоимость путевки рассчитана на человека при двухместном размещении. Ранее URA.RU рассказывало, что турфирмы предлагают пермякам новогодние туры на курорты Кавказских Минеральных вод. Тур на шесть ночей в гостинице с двумя звездами обойдется в 15 тысяч рублей.

Пермяки смогут слетать в Санкт-Петербург на три ночи за 14-15 тысяч рублей. Такое предложение выложила турфирма «АВТ Тревел» на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «В сказочный Санкт-Петербург из Перми! Лучшая цена! В стоимость туров входит перелет Пермь — Санкт-Петербург — Пермь, проживание и питание по программе, медицинская страховка», — указано в предложении турфирмы. Вылет состоится 1 декабря. Тур рассчитан на три ночи. Проживая в отеле с тремя звездами путевка обойдется в 14400 рублей, с четырьмя — от 15300 рублей. За отель с пятью звездами придется выложить от 22300 рублей. Стоимость путевки рассчитана на человека при двухместном размещении. Ранее URA.RU рассказывало, что турфирмы предлагают пермякам новогодние туры на курорты Кавказских Минеральных вод. Тур на шесть ночей в гостинице с двумя звездами обойдется в 15 тысяч рублей.