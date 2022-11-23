Как бесплатно получить лекарства детям до 3 лет

23 ноября 2022 в 11:55 Размер текста - 17 +

Для получения лекарства понадобится рецепт врача Фото: Альбина Золотухина © URA.RU Дети до трех лет могут бесплатно получить льготные лекарства по рецепту врача. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ. В список включены группы самых востребованных препаратов, которые выдаются независимо от наличия инвалидности. «Лекарства выдаются бесплатно для детей до трех лет независимо от наличия инвалидности или материального положения. Льготные лекарства выписываются на особых бланках и выдаются только по рецепту врача, заверенному личной печатью врача и печатью лечебного учреждения», — написано в распоряжении. Получить лекарство можно в государственной аптеке, которая обслуживает льготников. Для этого необходимо обратиться в медицинское учреждение. Родители или официальные опекуны должны подготовить свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС, медицинский полис и справку о месте прописки. Бесплатно можно получить следующие лекарства: анальгетики

жаропонижающие

противовирусные

антигистаминные

отхаркивающие

капли для носа

средства от анемии

пробиотики

сорбенты

капли и мази для глаз

витамины группы В

противосудорожные препараты.

Дети до трех лет могут бесплатно получить льготные лекарства по рецепту врача. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ. В список включены группы самых востребованных препаратов, которые выдаются независимо от наличия инвалидности. «Лекарства выдаются бесплатно для детей до трех лет независимо от наличия инвалидности или материального положения. Льготные лекарства выписываются на особых бланках и выдаются только по рецепту врача, заверенному личной печатью врача и печатью лечебного учреждения», — написано в распоряжении. Получить лекарство можно в государственной аптеке, которая обслуживает льготников. Для этого необходимо обратиться в медицинское учреждение. Родители или официальные опекуны должны подготовить свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС, медицинский полис и справку о месте прописки. Бесплатно можно получить следующие лекарства: